Pablo Alborán confiesa el “regalo” que prepara para su concierto en Tenerife

Pablo Alborán vive un momento de plenitud creativa y personal. Tras 15 años de trayectoria en los que ha logrado mantener el favor de la industria y el calor del público, el artista malagueño regresa a Tenerife con su último disco, KM0, un proyecto que él mismo define como su trabajo más libre.
El cantante, que visitará las Islas este verano, se sincera con DIARIO DE AVISOS sobre las motivaciones que han dado forma a este nuevo ciclo vital.
KM0: El disco de la “segunda oportunidad”
El título de su nuevo álbum, lanzado el pasado noviembre, no es una elección casual: tiene relación con una experiencia familiar reciente. “Este disco se llama así porque nos han dado una segunda oportunidad gracias a la donación de médula a una persona de mi familia que estuvo malita”, explica Alborán.
Según el cantante, este hecho motivó un cambio en su narrativa: “Cuando vuelves a tu vida, pasan muchas cosas. Por eso es un disco que habla del amor, del desamor, de la gratitud y de la suerte desde un punto de vista muy puro y poco contaminado”.
El artista señala que este proyecto le ha permitido ser “mucho más concreto” en sus mensajes y explorar estilos musicales que anteriormente no se atrevía a tocar por cautela.
Un giro hacia la libertad creativa
En KM0, Pablo Alborán rompe con las etiquetas y se atreve con géneros como la salsa, el merengue y el country folk. Aunque afirma haber sentido siempre libertad por parte de su equipo, el artista reconoce que en esta etapa ha arriesgado más que en sus discos anteriores dejando atrás la cautela. “Es el disco más libre; no he pensado demasiado, simplemente quería hablar”, señala.
Esta determinación le llevó incluso a enfrentarse a las reticencias de su entorno profesional con temas de temática social. “Hice una canción sobre los clickbaits, las fake news y cómo las redes nos están dominando. En mi compañía no querían sacar la canción, y la saqué igualmente porque es parte de lo que soy“, revela el músico, subrayando la importancia de reconocerse en cada estilo que toca.
Para él, este disco ha sido un proceso de enfoque tras cambiar “ciertas cosas en la vida que no me ayudaban a ver con claridad”. Su objetivo ahora es no limitarse a un único estilo: “Lo bonito es no perderte en ese camino, que tú te sigas reconociendo dentro de todos esos estilos”.
La sorpresa que prepara para su cita con Tenerife
Uno de los momentos más esperados por sus seguidores canarios será su actuación en el Tenerife Music Festival el próximo 13 de junio. Al conocer que comparte cartel con Camilo y Ana Mena, artistas con los que tiene las colaboraciones El mismo aire y Ave de paso, Alborán no ha ocultado su entusiasmo y asegura que preparará algo especial.
“Pienso llamar a Camilo y a Ana Mena. Es un regalo para el público, se lo voy a proponer ahora mismo”, asegura.
Además de la cita en Tenerife, Alborán visitará Gran Canaria el 7 de agosto y La Palma el 8 de agosto, donde promete detalles para cada isla: “Siempre llevo algo pensado para la ciudad en concreto”.
De Quevedo a Valeria Castro: admiración por el talento canario
La relación de Pablo Alborán con Canarias va más allá de lo profesional. El artista agradece el gran trato que ha recibido siempre y destaca la filosofía de vida de las Islas como un referente personal. “Lo que me hace volver es el cariño y las ganas de dejar vivir a los demás. ‘Vive y deja vivir’ es un lema del que hay que aprender de las Islas”, afirma.
Además, recuerda con especial afecto sus primeros conciertos en Arona (2013) y La Laguna (2015).
En cuanto a la gastronomía local, el malagueño se declara un apasionado de las papas con mojo, el queso asado y, especialmente, el gofio y la ropa vieja. “Me vuelven loco”, asegura.
De cara al futuro, Alborán pone la mirada en el talento canario para posibles colaboraciones: “Me gustaría Quevedo, me gustaría Valeria Castro. Tendría que levantar el teléfono y ver quién quiere cantar conmigo porque yo quiero cantar con todos”, concluye.
15 años de éxito: “Mantenerse es muy difícil”
Para Alborán, la clave de su longevidad en el panorama musical no es una fórmula matemática, sino el esfuerzo constante. “Yo estoy inmensamente feliz porque mantenerse es muy difícil, es muy complicado. Yo trabajo muchísimo”, afirma.
Sobre la conexión con sus seguidores, el malagueño apunta a la honestidad: “Lo que hago, lo hago desde el corazón e intento transmitir mucha verdad. Da igual si es una balada, música urbana o salsa”.