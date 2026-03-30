La Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG) en Canarias recuerda que “es un momento crucial” para la Medicina de Familia, marcada por el envejecimiento poblacional, el aumento de la cronicidad y la necesidad de una atención más cercana y resolutiva. Reivindican su papel clave “en la sostenibilidad” del sistema sanitario y en “la mejora de la calidad asistencial”.
Como el nivel más cercano al ciudadano, “poseemos una red de centros con una capilaridad envidiable”, garantizando el acceso a la salud en las zonas más remotas. “Somos los únicos que acompañamos al paciente desde el nacimiento hasta el final de la vida” y tienen la “capacidad para abordar al paciente de forma biopsicosocial” y no solo como una suma de patologías aisladas.
SEMG Canarias exige la “reducción de cupos y la descarga de la presión asistencial” de las agendas, para dedicar más tiempo a los pacientes. Afirman que “no se puede dar calidad con más 1.500 pacientes asignados”.
Por otro lado, los médicos de familia señalan que “necesitamos centros de salud que estén dimensionados para el siglo XXI, unas infraestructuras que permitan crear nuevos cupos y bajar la ratio”.
También piden el refuerzo de “equipos multidisciplinares” en los Centros de Salud, compuestos por psicólogos y fisioterapeutas “para tratar la ansiedad, la depresión leve y el dolor crónico derivado de problemas osteomusculares desde la base, evitando la medicalización innecesaria y la frecuentación en las consultas de Primaria”.
Para los Médicos Generales y de Familia es “fundamental” acabar con la burocracia inducida por la Atención Hospitalaria.
“Proponen un protocolo vinculante: “el acto médico debe ser completo en cualquier nivel. Si un especialista hospitalario receta una medicación crónica, prescribe una ambulancia o solicita una prueba, debe emitir él mismo el documento. No podemos permitir que el Centro de Salud sea la ‘secretaría’ del Hospital”.
LAS BAJAS NOS HUNDEN
Por otro lado, en relación a “la gestión de las bajas laborales, que nos está hundiendo”, exigen una reforma de la Incapacidad Temporal (IT) y la corresponsabilidad. Proponen una “gestión compartida”, y que “los especialistas asuman las bajas derivadas” de sus procesos (cirugías, ingresos, tratamientos oncológicos).
Al igual que en otras comunidades, “instamos a que las Mutuas Colaboradoras a que asuman las IT de patologías del aparato locomotor y de salud mental, aunque no sean de origen laboral”. Estas medidas “se liberarían miles de citas anuales para pacientes con necesidades clínicas reales”.
Ante la falta de nuevos Médicos de Familia que tomen el relevo, pide la “dignificación de la especialidad” e incentivar a la profesión (económicos, curriculares y de conciliación) para evitar la fuga de talento.
Por último, piden al SCS campañas de comunicación “valientes” que enseñen al ciudadano a usar los recursos.
“Debemos desterrar la idea de que Urgencias es el camino rápido para que te atiendan”.