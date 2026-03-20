El Peñón Fest 2026 pone a Loquillo y Amaia al frente de sus dos días de conciertos

Loquillo y Amaia son los dos artistas que encabezan el cartel del Tenerife Peñón Fest, que se celebra los días 23 y 24 de octubre en la zona de aparcamientos del Palmetum de la capital tinerfeña. De esta manera, y al margen de “una última sorpresa, cuyo nombre se desvelará próximamente”, la cita musical contará en su primera jornada, la del 23 de octubre, con Loquillo, Pignoise, Maika Makovski, Biznaga y Postcode, mientras que el sábado 24 subirán al escenario Amaia, La La Love You, Carlos Sadness y Melifluo.
Loquillo regresa a Canarias cinco años después de su anterior visita con un concierto que será su única parada en el Archipiélago de la gira Corazones Legendarios. José María Sanz Beltrán, Loquillo, recala en el festival tinerfeño tras llenar recintos como el madrileño Movistar Arena y el barcelonés Sant Jordi Club. Con una exitosa carrera que le ha convertido en uno de los artistas más icónicos del rock en español, en esta ocasión presenta un disco que es una selección de sus grandes éxitos, que han sido regrabados en un álbum doble lleno de colaboraciones.
LOS COMIENZOS
Aunque su trayectoria comenzó años antes, Loquillo (Barcelona, 1960) se presentó junto a los Intocables en 1981 con el álbum Los tiempos están cambiando, en el que figuraron temas como Esto no es Hawaii y Rock and roll star. Posteriormente, junto con Sabino Méndez, funda Loquillo y los Trogloditas, y en 1983 publica el disco El ritmo del garaje, que marca la llegada de lo que se convertiría en todo un himno rockero en español.
Con esta formación, el cantante catalán graba 14 álbumes y se convierte en uno de los artistas más prolíficos y exitosos del género. En 1989 consigue aglutinar a más de 120.000 personas en Sot del Migdia, en Barcelona, convirtiéndose en el concierto con más público en la historia de la ciudad.
Pignoise, Maika Makovski, Biznaga, Postcode, La La Love You, Carlos Sadness y Melifluo estarán en la cita musical capitalina
Inicia en 2008 su carrera en solitario como Loquillo -aunque ya hizo una incursión en 1999 con Nueve tragos– con el álbum Balmoral, con el que logró una nominación a los Grammy Latinos. En 2022 el cantante publica Diario de una tregua y comienza la gira El Rey, con la que recorre España durante dos años.
El pasado 26 de septiembre vio la luz su disco Corazones Legendarios, que el artista barcelonés presentará en concierto ante el público canario en el escenario del Tenerife Peñón Fest el próximo 23 de octubre.
‘SI ABRO LOS OJOS NO ES REAL’
Amaia aterriza en Canarias por primera vez para actuar en la novena edición del Tenerife Peñón Fest. Lo hará en un concierto que tendrá a su nuevo disco, Si abro los ojos no es real, como protagonista. Se trata de un trabajo que ha consolidado su evolución artística y su posición como una de las voces más singulares y respetadas de la escena nacional.
El paso de Amaia por las Islas forma parte de su gira Arenas 2026, que también lleva a la cantante y compositora al Palau Sant Jordi (Barcelona), Bizkaia Arena (Bilbao) y el Festival Rio Babel (Madrid), entre otros escenarios. Su llegada a Canarias supone una oportunidad para disfrutar de su directo, caracterizado por la sensibilidad, la personalidad escénica y una conexión muy especial con el público.
Tras darse a conocer en 2017 gracias a Operación Triunfo, Amaia se ha convertido en una de las artistas clave de su generación, combinando éxito de crítica y público, presencia en los principales festivales del país y un estilo que la diferencia dentro del circuito independiente.
Con su naturalidad, versatilidad y creatividad continúa impulsando propuestas musicales que destacan por sus marcadas señas de identidad y un color vocal fácilmente reconocible. Pero no pasa nada (2019), Cuando no sé quién soy (2022) y, ahora, Si abro los ojos no es real conforman su discografía hasta el momento, que presentará en Tenerife en un show de gran formato que incluye temas como Tengo un pensamiento y otros sencillos que complementan su actual etapa musical: Com você, junto a Judeline, o el más reciente Aralar, reflejando un sonido más folclórico.
En su nuevo disco, Amaia invita a quienes la escuchan a conocer e indagar en su universo, mostrando su característico realismo mágico con canciones que aluden a los sueños lúcidos, la naturaleza, la fiesta, el amor o la muerte.
Esta edición del Tenerife Peñón Fest trae más horas de música, mayor oferta gastronómica en la zona de food trucks internacionales y un recinto ampliado, además de mantener su compromiso de aunar entretenimiento, ocio, gastronomía, atracciones y un sólido enfoque en accesibilidad y responsabilidad medioambiental.
Toda la información acerca del festival se puede consultar a través de sus perfiles en las redes sociales y en el sitio web www.tenerifepenonfest.es.