Avistan un pinzón azul en el Teide tras la nevada, una especie única de Tenerife

El pinzón azul de Tenerife, uno de los símbolos naturales más representativos de la Isla, ha sido avistado en las zonas nevadas del Parque Nacional del Teide tras las últimas nevadas en la cumbre. La escena ha sido difundida este miércoles por la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), que ha compartido en redes sociales la imagen de un ejemplar sobre el paisaje cubierto de nieve.
En la publicación, Gesplan explica que “hoy tuvimos la suerte de poder disfrutar de esta estampa de ejemplares de pinzón azul de Tenerife en las zonas nevadas del Teide”, acompañando el mensaje con varias fotografías.
La entidad recuerda además que el pinzón azul de Tenerife (Fringilla teydea) es un endemismo exclusivo de la Isla y está considerado uno de los principales emblemas de la biodiversidad tinerfeña. Su presencia está estrechamente ligada a los pinares de alta montaña, especialmente en áreas próximas al Parque Nacional del Teide.
#Tenerife | 😍Hoy tuvimos la suerte de poder disfrutar de esta estampa de ejemplares de pinzón azul de Tenerife en las zonas nevadas del #Teide.— Gesplan (@gesplansa) March 4, 2026
🐦Esta ave es un endemismo propio de la isla y uno de los símbolos de Tenerife.
🧐¿Lo has podido ver en alguna ocasión❓ pic.twitter.com/uleYYe1IhN
Este pequeño pájaro, de característico plumaje azulado en el caso de los machos, es una especie muy valorada por los amantes de la naturaleza y la observación de aves. Aunque suele habitar en los pinares de la Corona Forestal, en ocasiones puede verse en zonas más elevadas, especialmente cuando las condiciones meteorológicas transforman el paisaje de la cumbre.
Las imágenes compartidas por Gesplan han despertado el interés de numerosos usuarios en redes sociales, que han reaccionado a la singular estampa de estos ejemplares sobre la nieve. En su mensaje, preguntan: “¿Lo has podido ver en alguna ocasión?”.
El pinzón azul de Tenerife es una especie protegida y objeto de diversos programas de conservación en Canarias, debido a su distribución limitada y a la importancia de preservar los ecosistemas de alta montaña donde vive. La aparición de estos ejemplares en un entorno nevado ofrece, según destacan especialistas en biodiversidad, una imagen poco habitual que refleja la riqueza natural del entorno del Teide.