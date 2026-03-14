La primera planta eléctrica antiapagones ve la luz en Tenerife

El Gobierno de Canarias participó ayer en Tenerife en la inauguración de la primera planta de generación eléctrica de emergencia de las previstas también en Fuerteventura y Gran Canaria. Concretamente, la infraestructura ubicada en el polígono de La Campana está desarrollada por Sampol.
Se pretende fortalecer el sistema eléctrico en las Islas y, ante cualquier incidencia, garantizar el suministro. Refleja la importancia de la colaboración público-privada para abordar “una carencia estructural” que las administraciones canarias “quieren superar”, expuso Fernando Clavijo.
Además del presidente autonómico, asistieron al acto el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata; la jefa del grupo Sampol, Carmen Sampol; el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana; la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez.
La planta funciona con combustible tipo diésel y solo se activará en situaciones de emergencia para evitar un apagón. Está compuesta por cinco grupos de generación de 1,8 megavatios (MW) cada uno, hasta alcanzar una potencia total de 9 MW.
Los equipos se alojan en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico e incluyen centros de transformación conectados a una subestación que eleva la tensión hasta los 20 kilovatios.
De carácter provisional y preparado para un montaje y desmontaje ágil, el proyecto forma parte de la estrategia para garantizar el suministros del sistema eléctrico del Archipiélago amenazado por la obsolescencia de los equipos. E
n el contexto de emergencia energética, apoyará el sistema Tenerife-La Gomera.