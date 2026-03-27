Prende fuego a una casa en Gran Canaria y agrede al Policía que acudió a socorrer

La Policía Nacional ha detenido a una mujer de 52 años como presunta autora de un incendio intencionado en una vivienda de Maspalomas (Gran Canaria), poniendo en grave riesgo la vida de su morador y del resto de vecinos del inmueble.
En un comunicado, la Jefatura Superior de Policía de Canarias ha explicado que los hechos ocurrieron el 25 de marzo, cuando los agentes fueron comisionados tras recibirse una llamada alertando de un incendio en una vivienda.
Una vez en el lugar, los efectivos comprobaron la gran cantidad de humo que salía del inmueble, por lo que, ante la gravedad de la situación, procedieron al desalojo preventivo de todos los vecinos del edificio.
Por su parte, el morador de la vivienda afectada manifestó que el incendio había sido provocado de manera intencionada por una mujer que se encontraba conviviendo con él desde hacía varios días, ya que momentos antes se había producido una discusión tras la cual la mujer abandonó la vivienda, iniciándose posteriormente el incendio.
Los agentes lograron localizar e identificar a la presunta autora en las inmediaciones, procediendo a su detención poco después de los hechos, tras mostrar una actitud agresiva y llegar a agredir a uno de los policías actuantes.
Asimismo, uno de los agentes intervinientes tuvo que ser trasladado a un centro hospitalario tras inhalar humo mientras alertaba y auxiliaba a los vecinos del inmueble.
Finalmente, la detenida fue trasladada inicialmente a un centro sanitario para su valoración médica y posterior derivación a psiquiatría, ingresando posteriormente en dependencias policiales como presunta autora de los delitos de incendio, amenazas graves y atentado, quedando a la espera de su puesta a disposición de la autoridad judicial competente.