Incendian unas cuevas guanches con alto valor patrimonial en Granadilla

Unas cuevas con alto valor patrimonial por haber sido utilizadas por los guanches se han incendiado en el municipio de Granadilla de Abona. Una alerta vecinal movilizó al grupo de arqueología social Imastanen, que se desplazó hasta el lugar y comprobó los daños, que vuelve a achacar a la desprotección de estos elementos del patrimonio aborigen en la Isla.
La entidad ha trasladado lo sucedido al área de Patrimonio del Cabildo de Tenerife, detallando algunos de los valores que podrían haberse visto afectados, incluso sin estar catalogados. También tratarán de informar a los responsables municipales, aunque señalan que “no hay garantías de que se investigue lo ocurrido ni de que se apliquen medidas preventivas”.
INACCIÓN Y SILENCIO
En este sentido, criticaron la inacción y el silencio administrativo en otros casos, y temen que no se depuren responsabilidades ni se establezcan medidas de protección. Aunque no lo pueden confirmar, apuntan a que el incendio “pudo originarse en una barbacoa”.
Las cuevas también tenían valor etnográfico por los usos posteriores tras la conquista, pero se encontraban en un estado de deterioro y abandono. El colectivo denunció la normalización de expolios, daños y destrucción de yacimientos, muchos de ellos catalogados e investigados.
Se trata de un conjunto de cuevas que formaba un antiguo asentamiento humano con elementos indígenas y bienes etnográficos, además de cazoletas, canales, grabados rupestres y otros restos que evidencian un hábitat estable guanche.
El lugar no ha sido estudiado en profundidad y ha sufrido en los últimos años actividades ilegales sin control. Entre ellas, destacan la ocupación de cuevas, principalmente por extranjeros, que alteran estos espacios con total impunidad.
Imastanen ha denunciado esta situación en varias ocasiones, especialmente en Granadilla de Abona, donde se han producido desalojos sin medidas posteriores de protección. Además de ser usadas como viviendas temporales, en las cuevas se celebran fiestas, se acumulan residuos, se destruyen estructuras y se instalan elementos como placas solares o construcciones con cemento.
SIN REGISTRAR
En este caso, el incendio ha provocado graves daños, reduciendo a cenizas el interior de varias cuevas y generando un impacto medioambiental.
El colectivo lamenta que la protección legal no garantiza la conservación efectiva y advierte de que muchos yacimientos ni siquiera están registrados, señalando a Granadilla de Abona como uno de los municipios donde el patrimonio indígena se pierde con mayor rapidez.