El truco legal para blindar tu alquiler 2 años y evitar subidas: cómo y cuándo pedir la prórroga

El reciente Real Decreto-ley 8/2026, aprobado el pasado viernes 20 de marzo, ha abierto una ventana de oportunidad crítica para miles de familias inquilinas en España. Aunque la norma tiene un futuro incierto en el Congreso —donde se prevé su derogación en un plazo máximo de 30 días por la falta de apoyos de PP y Junts—, la redacción de la ley permite blindar los contratos actuales si se actúa con rapidez.
La clave reside en que la prórroga de los alquileres no es automática. Los arrendatarios deben comunicar formalmente su voluntad de acogerse a la medida antes de la previsible caída del decreto, fijada para la última semana de abril. De hacerlo a tiempo, el beneficio jurídico se consolida, aunque la norma sea tumbada posteriormente.
¿Quién puede beneficiarse y qué plazos existen?
La medida está diseñada para hogares cuyos contratos de arrendamiento finalicen en cualquier momento entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
Según expertos jurídicos y el Sindicato de Inquilinas, solicitar la prórroga ahora activa un derecho que se aplicará cuando expire el contrato original, extendiéndolo dos años adicionales con las mismas condiciones.
Además, si la actualización anual de la renta coincide con el periodo de vigencia del decreto (estos próximos 30 días), la subida máxima permitida queda limitada al 2%. Si el decreto decae, esta limitación específica desaparecería para futuras actualizaciones, volviendo al índice general del Ministerio.
Cómo solicitar la prórroga: el paso obligatorio
Tanto el Ministerio de Derechos Sociales como asociaciones de usuarios financieros como Asufin coinciden: el inquilino debe instar la prórroga por escrito. No depende de la aceptación del propietario; la simple solicitud válida el derecho, siempre que no concurran excepciones legales (como la necesidad de la vivienda por parte del dueño para uso propio).
Para que tenga validez jurídica, la comunicación debe realizarse por un medio que deje constancia:
- Burofax (recomendado).
- Email certificado o medios telemáticos que los juzgados aceptan como prueba.
Modelo de escrito sugerido
Expertos legales recomiendan incluir un párrafo similar al siguiente en la comunicación oficial al arrendador:
“De conformidad con el Artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2026, y al amparo de su entrada en vigor el 22 de marzo de 2026, solicito la prórroga extraordinaria del contrato de arrendamiento de la vivienda situada en [dirección], por un plazo de dos años adicionales, al finalizar el periodo de prórroga obligatoria/tácita antes del 31 de diciembre de 2027.”
Desde el sector inmobiliario, organizaciones como la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA) mantienen una lectura más restrictiva, sugiriendo que solo se beneficiarán quienes terminen contrato antes de la derogación. Sin embargo, sindicatos y abogados especializados sostienen que la solicitud en vigor blinda el derecho, aunque reconocen que la disputa podría terminar dirimiéndose en los juzgados.