El Gobierno prorroga las reubicaciones de menores migrantes hasta 2027, aunque Canarias solo ejecuta el 19,9 %

El Gobierno de España ha confirmado que el sistema de reubicación de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados se mantendrá vigente durante lo que resta de legislatura.
Según ha anunciado este jueves en Melilla el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el Ejecutivo aprobará antes de que finalice agosto un Real Decreto para prorrogar esta medida hasta agosto de 2027.
Esta normativa regula las acciones ante situaciones de contingencia migratoria extraordinaria. Torres destacó que la modificación legislativa de la Ley de Extranjería, aprobada hace justo un año, ha permitido reducir significativamente el hacinamiento. Actualmente, Canarias, Ceuta y Melilla acogen a unos 3.800 menores, frente a los 8.000 que se habrían alcanzado sin esta herramienta legal.
Balance de reubicaciones por territorios
Desde la entrada en vigor del sistema, un total de 1.143 menores han sido trasladados desde los territorios frontera hacia otras comunidades autónomas. Sin embargo, los datos oficiales firmados por funcionarios muestran distintos grados de cumplimiento entre las regiones afectadas:
- Melilla: Ha reubicado a 64 menores de los 66 con expediente finalizado, alcanzando un 91,4% de cumplimiento.
- Ceuta: Ha trasladado a 437 menores de los 571 susceptibles de traslado, lo que representa un 76,5%.
- Canarias: La cifra oficial de traslados ejecutados es de 202 niños y niñas. No obstante, el número de resoluciones de traslado culminadas por la Delegación del Gobierno en las islas asciende a 1.015, situando el porcentaje de cumplimiento en un 19,9%.
El ministro señaló que, a pesar de que la situación de contingencia persiste por las nuevas llegadas, el sistema de “reubicaciones rápidas” (en quince días) ha evitado el colapso que sufrían Ceuta y Melilla hace un año.
Cumplimiento con el Tribunal Supremo
En el caso específico de Canarias, Torres recordó que el Estado ya ha cumplido con la totalidad de la acogida de menores solicitantes de asilo tras los autos del Tribunal Supremo. Un total de 440 niños se encuentran ya en recursos estatales ubicados en la Península, mejorando las condiciones de habitabilidad en las islas.
El ministro, que preside la Comisión Interministerial de Inmigración, apeló a la “lealtad y cooperación institucional” para mantener este modelo que calificó de “ordenado, solidario y eficaz”. Asimismo, adelantó que la continuidad del sistema más allá de 2027 dependerá de las mayorías parlamentarias en las Cortes, instando a la oposición a definir su postura.
A la reunión asistieron también los delegados del Gobierno en Canarias (Anselmo Pestana), Ceuta y Melilla, junto a representantes de las secretarías de Estado de Migraciones y Juventud e Infancia.