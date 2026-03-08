‘Quesada. La verdad del silencio’ protagoniza un cinefórum en CajaCanarias

La Fundación CajaCanarias, en colaboración con el director Iván López y el productor Lamberto Guerra, organiza el 26 de marzo un cinefórum dedicado al documental Quesada. La verdad del silencio. La sesión incluirá la proyección del largometraje y un coloquio posterior con ambos creadores, quienes compartirán con el público el proceso de investigación y realización de la obra. El encuentro estará moderado por el periodista Daniel Millet.
La sesión comenzará a las 19.00 horas en el Espacio Cultural CajaCanarias de Santa Cruz de Tenerife. La entrada será libre hasta completar el aforo. Toda la información sobre esta cita se puede consultar en el sitio web www.cajacanarias.com.
Quesada. La verdad del silencio es un largometraje documental dirigido por el periodista y cineasta Iván López sobre el caso de Javier Fernández Quesada, estudiante universitario que murió a causa de un disparo de la Guardia Civil en la Universidad de La Laguna (Tenerife) el 12 de diciembre de 1977, que fue reconocido como la última víctima del franquismo por la Ley de Memoria Histórica.
Iván López invirtió casi 15 años de investigación en la realización de este documental, contando con testimonios inéditos hasta la fecha de un enorme valor, en lo que supone, destacan desde la fundación, uno de los trabajos más completos sobre un episodio clave, no solo de la Transición en España, sino de la memoria histórica y democrática de Canarias.
RELEVANCIA
Incluso desde antes de su estreno, valoraron la relevancia de este proyecto instituciones como el Instituto Canario de Desarrollo Cultural (ICDC), la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, el Parlamento autonómico o los ayuntamientos de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria. Los distintos encuentros y cinefórums que se han celebrado en torno a Quesada. La verdad del silencio han resultado siempre un éxito de convocatoria, llenando el aforo prácticamente en cada proyección.
Iván López, natural de Puerto de la Cruz, es licenciado en Ciencias de la Información y Filología por la Universidad de La Laguna y máster en Dirección de Cine por la Universidad Camilo José Cela. Actualmente es profesor de guion en la Escuela Literaria de La Laguna. Su trabajo ha sido reconocido en festivales nacionales e internacionales. En 2018 estrenó su primer largometraje de ficción, Platón, galardonado por su montaje y fotografía en el Festival de Cine Latino de Oklahoma.
‘CLANDESTINOS’
En el ámbito documental destacan Dueños de una esperanza, Premio CajaCanarias al Mejor Corto Documental, y los largometrajes Clandestinos. Fronteras en el mar y Quesada. La verdad del silencio, este último premiado como mejor documental de investigación y análisis en el Offcinedoc y seleccionado en festivales internacionales como el de Girona y el Ficpba de Buenos Aires.