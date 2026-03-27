Reabren la carretera TF-42 tras los desprendimientos por la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife confirma la reapertura al tráfico de la carretera TF-42 a su paso por Garachico, después de que los efectos de la borrasca Therese obligaran al cierre preventivo de la vía debido a un desprendimiento de tierras y piedras.
El incidente se originó por el colapso de un muro de un bancal, debilitado por las intensas precipitaciones asociadas al frente meteorológico. Desde primeras horas de la jornada, el personal del área de Carreteras desplegó un operativo de emergencia para sanear la zona y retirar el material que amenazaba con caer sobre la calzada.
Un trabajo técnico contra reloj
El consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, subrayó la celeridad con la que se actuó para garantizar la seguridad de los usuarios: “El personal ha estado trabajando desde primera hora para asegurar el talud, retirando las piedras que amenazaban con caer a la carretera. No ha sido fácil resolver esta situación sobrevenida, pero ya recobramos la normalidad”.
Los trabajos consistieron no solo en el desescombro, sino en una evaluación técnica del terreno para evitar nuevos incidentes en este punto crítico de la red viaria insular.
Coordinación institucional
La resolución de la crisis contó con una estrecha colaboración entre administraciones. Arteaga quiso agradecer expresamente la implicación del alcalde de Garachico, José Heriberto González Rodríguez, así como la labor del personal municipal, la Policía Local y la Guardia Civil de Tráfico, cuya gestión fue clave para minimizar el impacto en la movilidad de la comarca.
Con la TF-42 operativa de nuevo, se restablece el flujo de vehículos en un eje fundamental para la conectividad de los municipios del norte, aunque las autoridades recomiendan mantener la precaución si persisten las condiciones de inestabilidad meteorológica en las zonas de medianías.