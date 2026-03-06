Luz verde a la reparación del Auditorio de Tenerife: Calatrava entrega el plan de obras que desbloquea años de litigio judicial

El Cabildo de Tenerife ha recibido el proyecto definitivo elaborado por Santiago Calatrava para reparar el revestimiento del Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’, un documento clave para avanzar en la solución de los problemas detectados en el emblemático edificio y poder iniciar las obras de reparación tras años de negociaciones y procesos judiciales.
La Corporación insular recibió el documento el pasado 6 de febrero, dentro del procedimiento abierto para resolver las incidencias detectadas en el inmueble. El proyecto plantea la reparación del trencadís del Auditorio de Tenerife, el característico revestimiento cerámico que cubre parte de la estructura diseñada por el arquitecto valenciano.
Desde el Cabildo, presidido por Rosa Dávila, se considera que la entrega del documento supone un avance relevante dentro de las negociaciones que se mantienen desde hace varios años con el propio Santiago Calatrava y las empresas constructoras responsables de la obra.
El objetivo de estas conversaciones ha sido encontrar una solución que permita ejecutar las reparaciones necesarias y, al mismo tiempo, evitar la prolongación del litigio judicial iniciado tras la detección de los desperfectos.
Ahora, una vez recibido el proyecto, será el área de Arquitectura y Patrimonio del Cabildo de Tenerife la encargada de analizar la propuesta técnica para iniciar los trámites administrativos necesarios que permitan aprobar el proyecto y comenzar las obras lo antes posible.
Daños detectados en el Auditorio de Tenerife
Los problemas en el Auditorio de Tenerife ‘Adán Martín’ fueron detectados en el año 2017 por los técnicos de la Corporación insular. Las inspecciones realizadas entonces identificaron desperfectos en pequeñas superficies del revestimiento exterior, formado por piezas de trencadís, además de filtraciones de agua relacionadas con humedades.
Tras concluir el procedimiento administrativo correspondiente, el Cabildo exigió a los responsables de la obra que asumieran la reparación de los daños detectados.
Entre los responsables señalados figuran el propio Santiago Calatrava, como autor del proyecto arquitectónico; la UTE constructora encargada de ejecutar la obra, integrada por Acciona Construcción y Dragados, así como los directores técnicos responsables de la ejecución del edificio.
Recursos judiciales y negociaciones
La decisión del Cabildo dio lugar a la presentación de diversos recursos judiciales por parte de los implicados. En el marco de ese proceso, un juez instó en 2019 a las partes a buscar un acuerdo que permitiera resolver la controversia sin necesidad de prolongar el litigio.
A partir de ese momento se abrió una fase de negociación entre las partes implicadas. El procedimiento judicial quedó suspendido mientras se desarrollaban estas conversaciones, con el objetivo de alcanzar una solución consensuada para reparar el edificio.
Durante el mandato 2019-2023, no se logró cerrar un acuerdo definitivo.
El proyecto definitivo
Las negociaciones se reactivaron el 27 de septiembre de 2023. En ese momento se concedió a Santiago Calatrava un nuevo plazo para presentar un proyecto técnico que permitiera abordar la reparación del edificio.
El documento entregado ahora ha sido objeto de varias modificaciones solicitadas por los técnicos del Cabildo durante su elaboración. Tras esos ajustes, el proyecto definitivo llegó finalmente a la institución el pasado mes de febrero.
Próximos pasos para iniciar las obras
Con la recepción del proyecto de reparación del trencadís del Auditorio de Tenerife, el procedimiento administrativo continúa su curso. Los técnicos del Cabildo analizarán la propuesta para comprobar su viabilidad técnica y su adecuación a la normativa vigente.
Una vez superados los trámites de supervisión y aprobación técnica, la Corporación insular podrá avanzar en la ejecución de las obras necesarias para garantizar el correcto estado del edificio.
Mientras tanto, la institución asegura que mantendrá las medidas cautelares necesarias para evitar posibles daños a terceros en este edificio, considerado uno de los iconos arquitectónicos más reconocibles de Tenerife.