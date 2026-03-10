237 alumnos de Santa Cruz de Tenerife reciben ayuda psicológica por ansiedad, ‘bullying’ o tentativas de suicidio

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en colaboración con el Colegio Oficial de Psicólogos de Tenerife, puso en marcha en abril de 2025 el programa Educasalud, una iniciativa municipal, pionera en Canarias, destinada a intervenir en salud mental desde las aulas.
En un año, este proyecto ha llegado a más de 5.500 alumnos del municipio, permitiendo realizar 237 intervenciones psicológicas individualizadas en menores, centradas especialmente en casos de ansiedad, bullying (acoso escolar), tentativas de suicidio, falta de atención por el uso de móviles o vulnerabilidad generada en el núcleo familiar.
El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó ayer que desde la presentación de la iniciativa se ha demostrado la importancia de abordar el bienestar emocional desde el entorno educativo, por lo que programas como Educasalud “permiten anticiparse a situaciones de riesgo, apoyar al profesorado y ofrecer herramientas al alumnado y familia para afrontar con mayor fortaleza retos personales y académicos”.
El regidor señaló que “el balance de este primer curso, en el que se han formado a unos 600 docentes y se han realizado más de 140 talleres y 293 sesiones preventivas, demuestra que los centros necesitan contar con este tipo de herramienta para poder afrontar problemas relacionados con la salud mental en menores. De ahí, la demanda creciente tanto por parte de los docentes, como de alumnos y sus familias. de ampliar esta ayuda”.
Bermúdez pidió extender la iniciativa al resto de las Islas en colaboración entre ayuntamientos, cabildos y Gobierno regional, con el objetivo de contribuir a “reforzar la salud mental de nuestros jóvenes a través de talleres y atención psicológica individual”.
Por su parte, la concejala de Educación, Charín González, hizo hincapié en que con este programa preventivo “vamos más allá de las competencias municipales, pero seguiremos reforzando una iniciativa que es fundamental para tener una buena salud mental. El programa continuará en 2026 a través de un convenio de 80.000 euros, además de su ampliación a los institutos de la capital”.
Mientras, la presidenta de los psicólogos, Carmen Linares, detalló que unos 40 profesionales se encargan del programa en los centros para ofrecer respuestas coordinadas que contribuyan a mejorar el bienestar del alumnado. “Proteger la salud mental desde la escuela marca una diferencia enorme en la vida de los niños y adolescentes. Por ello, en este tiempo hemos trabajado la educación emocional, la convivencia, la prevención del acoso escolar, la gestión de las dificultades personales y la prevención del riesgo suicida”.
Linares recalcó que “es necesario incorporar la figura del psicólogo educativo a los colegios, pues se han detectado casos delicados con menores en situaciones de vulnerabilidad, incluso con tentativas de suicidio, que han llevado a activar apoyo psicológico inmediato en coordinación con los centros y las familias. Sin la intervención de un profesional, difícilmente podrían haberse atendido”.