Santa Cruz y La Laguna reabren instalaciones este domingo: esto cambia en cada municipio

Santa Cruz de Tenerife y La Laguna dan un paso hacia la normalidad tras el paso de la borrasca Therese. Ambos municipios han anunciado cambios en sus medidas de emergencia a partir de este domingo 22 de marzo, aunque mantienen la vigilancia y algunas restricciones puntuales.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido pasar de alerta a prealerta en el Plan de Emergencias Municipal (PEMU) desde las 00.00 horas, tras constatar una mejora notable de la situación meteorológica y la reducción del riesgo.
Santa Cruz levanta restricciones tras el temporal
Con este cambio, Santa Cruz deja sin efecto los cierres y suspensiones decretados durante los días más intensos del temporal. No obstante, el consistorio mantiene la posibilidad de aplicar medidas preventivas adicionales si la situación lo requiere.
El PEMU seguirá activo para garantizar la coordinación de recursos ante cualquier incidencia, en un contexto en el que el Gobierno de Canarias mantiene activas las alertas en el Archipiélago.
La Laguna reabre instalaciones, pero mantiene la costa cerrada
Por su parte, el Ayuntamiento de La Laguna ha anunciado la reapertura, a partir de las 08.00 horas del domingo, de los espacios e instalaciones municipales que permanecían cerrados por la alerta meteorológica.
Sin embargo, el municipio mantiene una restricción clave: las zonas de baño de la costa seguirán cerradas debido a las condiciones del mar.
Además, el consistorio ha confirmado que el CECOPAL continuará activo para realizar un seguimiento constante de la evolución del temporal y actuar con rapidez ante posibles incidencias.
Tenerife entra en una nueva fase tras la borrasca Therese
Las decisiones adoptadas por Santa Cruz y La Laguna reflejan un cambio de fase en Tenerife tras varios días de impacto de la borrasca Therese, que ha provocado lluvias intensas, viento y múltiples incidencias en la Isla.
Aunque la situación mejora, las autoridades insisten en mantener la prudencia, especialmente en barrancos, zonas costeras y áreas donde persiste la acumulación de agua.
La reapertura de instalaciones y el levantamiento de restricciones marcan el inicio de la recuperación, pero con un mensaje claro: el riesgo no ha desaparecido completamente.