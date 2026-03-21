Tenerife rebaja la alerta por la borrasca Therese este domingo: qué actividades se permiten y qué sigue prohibido

El Cabildo de Tenerife rebajará a prealerta el PEIN a partir de las 08.00 horas de este domingo 22 de marzo, tras la mejora de la situación meteorológica por el paso de la borrasca Therese. Pese a esta evolución favorable, la corporación insular mantiene varias medidas preventivas y pide a la población extremar la precaución en los próximos días.
La decisión se adopta después de analizar las últimas previsiones de la Aemet y las actualizaciones de la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias, que sigue manteniendo activas las alertas ya vigentes en el Archipiélago ante los efectos del temporal. El desplazamiento de la borrasca hacia el norte ha permitido retirar los avisos naranjas que afectaban a Tenerife.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que durante este episodio “lo más importante ha sido la seguridad de las personas” y ha defendido que todas las decisiones se han tomado con prudencia, coordinación institucional y sentido de la responsabilidad. También ha agradecido el trabajo del operativo desplegado, formado por más de mil efectivos.
Tenerife mantiene restricciones pese a la rebaja a prealerta
Aunque la Isla entra en una nueva fase, el Cabildo de Tenerife mantendrá restricciones en varios puntos considerados de riesgo. Entre ellas figura el cierre de la carretera de acceso a Punta de Teno (TF-445) mientras siga vigente la situación de prealerta.
También continuará la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales, áreas recreativas y zonas de alta montaña, incluido el Parque Nacional del Teide y otros espacios naturales protegidos. El objetivo es evitar incidentes por la inestabilidad del terreno, la acumulación de agua y las consecuencias del temporal de los últimos días.
Qué actividades se recuperan desde este domingo
El Cabildo sí levantará, desde esa misma hora del domingo, las limitaciones generales para actividades culturales, deportivas y de pública concurrencia, una vez quede consolidada la situación de prealerta en la Isla.
Aun así, la institución insiste en que la mejora no supone el fin total del riesgo. De hecho, Rosa Dávila ha advertido de que las próximas horas siguen exigiendo “máxima precaución”, sobre todo por la acumulación de agua en distintos puntos de Tenerife.
Las recomendaciones del Cabildo a municipios y vecinos
La corporación insular ha trasladado a los ayuntamientos la conveniencia de mantener vigilancia en barrancos, zonas inundables, litoral y espacios con gran afluencia de personas. Entre las principales recomendaciones figuran revisar infraestructuras, reforzar el control en puntos expuestos al oleaje y asegurar elementos que puedan verse desplazados por el viento.
A la ciudadanía se le pide evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de autoprotección, especialmente en carreteras, zonas costeras, barrancos, medianías y cumbres.
El operativo sigue activado en Tenerife
El Cabildo de Tenerife mantendrá activados sus medios y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, para responder con rapidez ante cualquier incidencia que pueda producirse en los próximos días.