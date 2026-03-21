‘Ser Pastora’: una travesía escénica recala en Aguere

El ciclo Danza en Breve programa Ser Pastora el próximo miércoles, 25 de marzo, en el Teatro Leal de La Laguna (19.00 horas). Se trata de la nueva creación de la coreógrafa e intérprete Laura Morales Dávila, una voz especial de la danza contemporánea andaluza. La pieza propone un viaje escénico que atraviesa la tradición y la memoria rural y poética contemporánea, reflexionando sobre la libertad, el territorio y los modos de habitar el folclore en estos tiempos.
Ser Pastora se presenta como una obra en tránsito, concebida desde la idea de la trashumancia: ese desplazamiento estacional de los rebaños que durante siglos ha dibujado los caminos del paisaje rural. A partir de esta imagen, la artista construye una dramaturgia del movimiento que dialoga con el pasado y con los futuros posibles, situando el cuerpo como un espacio de memoria y de transformación.
LO MÍTICO Y LO COTIDIANO
En escena, la pastora es una presencia que se mueve entre lo mítico y lo cotidiano. Convoca ecos de figuras literarias y simbólicas: desde el dios Pan hasta la pastora Marcela de Cervantes en Don Quijote. Así construye un relato donde el amor, la independencia y el vínculo con la naturaleza se funden con el gesto coreográfico.
La pieza se estructura como un día en el campo. El amanecer marca la preparación y el despertar del paisaje; la mañana inaugura el camino y el éxodo de la pastora; el mediodía introduce el descanso y el recuento del rebaño; la tarde se convierte en un momento de reflexión sobre lo rural, el folclore y la danza contemporánea, y la noche abre un espacio de protección, ritual y celebración.
La nueva propuesta del ciclo ‘Danza en Breve’ en La Laguna reflexiona sobre la libertad, el territorio y el folclore
Con dirección e interpretación de Laura Morales, la pieza cuenta con la asistencia de dirección de Alessandra García y la dramaturgia de Julio León junto a la propia creadora. El diseño de vestuario es de Gloria Trenado (Nantú), el diseño de iluminación de Benito Jiménez, el espacio sonoro de Isabel Do Diego y la creación de peluca de Sarah Kceres. La imagen del proyecto está firmada por Cani Galán (Carne al corte), con producción de Verónica Morales y distribución de Inma Juárez.
Formada en el Conservatorio Profesional de Danza Antonio Ruiz Soler de Sevilla, en la especialidad de danza contemporánea, Laura Morales amplió sus estudios en el Centro Andaluz de Danza y, posteriormente, en el programa internacional La Factoría. Desde 2013 lleva a cabo su carrera como creadora y, paralelamente, forma parte del colectivo escénico Hermanas Gestring, junto a Greta García.
Actualmente también forma parte de la gira del espectáculo El Círculo de Truca Circus. A lo largo de los últimos años ha recibido numerosos reconocimientos que consolidan su presencia en el panorama coreográfico.