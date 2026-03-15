Surfing Giant busca profesionales para su desembarco en Tenerife

Surfing Giant, la compañía estadounidense que anunció en febrero su llegada a Tenerife para poner en marcha esta primavera un estudio de producción de animación en la Zona Especial Canaria (ZEC), ha abierto la fase de preselección de personal. Un proceso en el que va a contratar a más de un centenar de personas, mayoritariamente de Canarias y también, en la modalidad de teletrabajo, la Península y la Unión Europea.
Se da la circunstancia de que Surfing Giant Studios, que ha contribuido a producciones de animación como Hey A.J!, Blade Runner: Black Lotus, Garfield, Phineas y Ferb,Pete the Cat y Bob Esponja, entre otras muchas, es el primer estudio de Hollywood que se instala en el Archipiélago, pues hasta ahora lo habitual era que viniesen a rodar a las Islas un proyecto en concreto o bien recurriesen a alianzas con estudios locales.
Cómo trabajar en Surfing Giant
Para ello, tal y como se puede consultar en el enlace web https://animatedjobs.com/company/surfing-giant-europe, la compañía busca a artistas y técnicos en los apartados de diseño de maquetación y fondos, de personajes y utilería, soporte informático, dirección técnica 2D, guiones gráficos y creación conceptual.
La mayoría de puestos de trabajo combinan el carácter presencial y online con sede en Tenerife, pero también los hay solo en línea, que es cuando la residencia de los posibles empleados se amplía al conjunto de la Unión Europea, aunque con preferencia para los candidatos que viven en España.
Creada por el productor Jeff Swampy Marsh (Phineas y Ferb), el escritor y productor Michael Hodges (Blade Runner 2049, Garfield, Blade Runner: Black Lotus) y el director de operaciones de Alcon Entertainment, Scott Parish, Surfing Giant Studios es una firma de producción y animación 2D/3D de servicio completo, que abarca desde el desarrollo hasta la posproducción, la música y el sonido.
Con sede en Los Ángeles, desde 2022 cuenta con un estudio de producción en Reino Unido, en Mánchester, al que ahora se suma el de Tenerife, merced a los incentivos fiscales de Canarias y también como vía para dar salida al volumen de producciones que afronta.
A finales del pasado mes de febrero, cuando se anunció la llegada de Surfing Giant, el presidente de la ZEC, Pablo Hernández González-Barreda, la valoró como “un hito más para el ecosistema de animación de Canarias, que sigue creciendo y se posiciona como uno de los principales hubs de artes digitales del mundo”.