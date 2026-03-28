TEA proyecta la película francesa ‘Jugar con fuego’

TEA Tenerife Espacio de las Artes exhibe desde el viernes y hasta mañana domingo (19.00 horas) Jugar con fuego (2024). Dirigida por las hermanas Delphine y Muriel Coulin, la película está protagonizada por Vincent Lindon, ganador de la Copa Volpi del Festival de Venecia por su interpretación de un padre enfrentado al mayor desafío de su vida. Benjamin Voisin, Stefan Crepon, Sophie Guillemin y Maëlle Poésy completan el elenco.
El film narra la historia de un padre que cría solo a sus dos hijos tras la muerte de su esposa. Juntos forman una familia marcada por la ausencia materna pero sostenida por un profundo vínculo afectivo.
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