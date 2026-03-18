El Cabildo de Tenerife habilita dos albergues preventivos y cierra los accesos al Teide por la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife ha activado nuevos recursos de carácter preventivo para garantizar la seguridad de la población ante el episodio de meteorología adversa derivado de la borrasca Therese, que afecta a la isla.
En este sentido, se ha procedido a la habilitación de dos albergues temporales para la atención de personas que puedan verse afectadas:
- Un albergue en Adeje, con capacidad para 60 personas, destinado a población procedente de los municipios de Adeje, Arico, Arona, Granadilla, San Miguel, Santiago del Teide y Guía de Isora. Este recurso estará operativo a partir de las 09:00 horas.
- Un segundo albergue en Puerto de la Cruz, con capacidad para 10 personas, que estará operativo desde las 10:00 horas.
Estos dispositivos se activan de manera preventiva con el objetivo de dar respuesta inmediata ante cualquier situación de emergencia derivada del empeoramiento de las condiciones meteorológicas.
La consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, subraya que “estamos ante una situación que requiere máxima anticipación y coordinación entre administraciones. Hemos activado todos los recursos necesarios para dar una respuesta eficaz y proteger a la población ante cualquier incidencia derivada de este episodio meteorológico”.
Cierre de accesos al Teide por seguridad
Por otra parte, el Cabildo de Tenerife, a través de la Consejería de Carreteras, ha procedido desde las 20:00 horas de hoy (miércoles) al cierre al tráfico de los accesos al Parque Nacional del Teide por las carreteras:
- TF-24 (La Esperanza)
- TF-21 (La Orotava)
Esta decisión se adopta debido a las fuertes rachas de viento registradas en la zona, que suponen un riesgo para la circulación.
El cierre de estas vías se mantendrá vigente hasta que las condiciones sean seguras, en función de la evolución del fenómeno meteorológico.
El director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín, ha señalado que “el objetivo principal es proteger a las personas. Por eso, pedimos a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios y que siga en todo momento las recomendaciones de los servicios de emergencia, especialmente en las zonas de mayor exposición al viento”.
Prioridad: la seguridad de la ciudadanía
El Cabildo de Tenerife insiste en la importancia de extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los servicios de emergencia.
Asimismo, se recuerda que el dispositivo insular permanece activo y en seguimiento continuo de la situación, con el objetivo de actuar con rapidez ante cualquier incidencia.