El Cabildo de Tenerife actualiza el Plan de Emergencias Insular por la borrasca Therese

El Cabildo de Tenerife ha actualizado la situación del Plan de Emergencias Insular rebajándola a alerta (nivel 1) desde la 02.30 horas de este miércoles, tras la mejora de las condiciones meteorológicas por la borrasca Therese que habían motivado su activación y registrase anoche casi 600 incidencias.
La decisión se adopta una vez finalizados los episodios más adversos asociados a la borrasca que ha afectado al archipiélago en los últimos días, y tras la actualización realizada por el Gobierno de Canarias en el marco del Plan Especial de Protección Civil por Riesgo de Inundaciones, según ha informado la corporación insular este miércoles en un comunicado.
Durante la noche se contabilizaron casi 600 incidencias, con especial afección en municipios del norte como La Orotava, Puerto de la Cruz, Los Realejos, Tacoronte y La Matanza, y entre ellas figuran cortes de suministro eléctrico que han afectado a unas 2.500 personas e inundaciones puntuales.
Según el Cabildo, las intensas lluvias han provocado numerosos desprendimientos que afectan a la red viaria. Permanecen cerradas la TF-12, la TF-21 y los accesos al Parque Nacional del Teide, mientras que en la TF-13, en Bajamar, se ha reabierto la circulación tras la retirada de una roca.
Asimismo, en la autopista TF-5, a la altura del punto kilométrico 16, en Tacoronte, se procederá al corte de un carril en dirección a Santa Cruz de Tenerife para retirar ramas acumuladas en la vía.
También se han visto afectadas otras carreteras, como la TF-312 en Puerto de la Cruz, ya reabierta tras una inundación, y las vías TF-344, TF-436 y TF-24, donde los desprendimientos han sido resueltos.
El Cabildo mantiene restricciones como el cierre del acceso a Punta de Teno por la TF-445 y la prohibición de acceso a senderos, pistas forestales y zonas recreativas, especialmente en medianías y cumbres.
Además, las condiciones meteorológicas han dejado nevadas en el entorno del Parque Nacional del Teide, lo que complica la movilidad en la zona.
La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha destacado la respuesta coordinada de los servicios de emergencia y ha insistido en que, pese a la mejoría, “es fundamental mantener la prudencia”.
El jefe de Protección Civil de Tenerife, Néstor Padrón, ha indicado que, aunque se reduce el nivel de emergencia, continúan activos los dispositivos para responder con rapidez ante nuevas incidencias.
La institución insular ha pedido a la población evitar desplazamientos innecesarios, extremar la precaución en carretera y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades, mientras avanza hacia una fase de normalización progresiva.