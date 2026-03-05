El Teide se mueve con más de 100 seísmos en una sola noche: el IGN explica qué está pasando

El subsuelo de Tenerife vuelve a mostrar signos de actividad. El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado desde la medianoche de este miércoles un repunte sísmico bajo Las Cañadas del Teide, contabilizando un total de 114 movimientos en apenas unas horas.
A pesar de lo llamativo de la cifra, los expertos son tajantes: se trata de una actividad habitual en una isla volcánica activa y no existe riesgo alguno de erupción a corto o medio plazo.
Datos de la actividad en el Teide
La actividad comenzó oficialmente a las 23:20 horas del miércoles y se ha mantenido durante la madrugada de este jueves. Según los datos del visor del IGN, los seísmos se han localizado a profundidades que oscilan entre los 8 y los 14 kilómetros.
En cuanto a su magnitud, los dos mayores eventos alcanzaron los 1,6 mbLg, una intensidad que los hace totalmente imperceptibles para la población, siendo detectados exclusivamente por la sensible red de instrumentos de vigilancia volcánica repartida por la isla.
¿En qué se diferencian de los enjambres de febrero?
Este nuevo episodio llega tras una semana de calma tras los siete enjambres sísmicos registrados en febrero. Sin embargo, el director del IGN en Canarias, Itahiza Domínguez, ha aclarado que estos eventos no son “enjambres” como los anteriores.
“Estos últimos terremotos tienen un mayor contenido en altas frecuencias, similares a los que se registran en esta zona de vez en cuando desde hace años”, explica Domínguez.
Mientras que la actividad de febrero respondió probablemente a una acumulación de fluidos y sobrepresión, lo detectado esta noche se encuadra dentro de la normalidad estadística de la zona.
Sin riesgo de erupción
Desde el IGN se insiste en un mensaje de serenidad. Estos movimientos no se consideran precursores de una erupción volcánica. Según Domínguez, ni los enjambres de febrero ni este repunte actual indican un proceso eruptivo inminente (en semanas o meses). Tenerife sigue manteniendo su estado de normalidad, y este tipo de episodios sirven, principalmente, para poner a prueba y confirmar el excelente funcionamiento de los sistemas de monitorización de las Islas.
Radiografía del repunte sísmico:
- Número de eventos: 114
- Magnitud máxima: 1,6 mbLg
- Profundidad: 8 – 14 km
- Situación: Imperceptibles y sin riesgo volcánico.