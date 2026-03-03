Tres trabajadores detenidos tras el registro en el centro de menores de Quorum Social 77 en Puerto de la Cruz: no se descartan más

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha registrado un centro de menores ubicado en el municipio tinerfeño de Puerto de la Cruz y gestionado por la entidad Quorum Social 77.
La actuación, que se encuentra bajo secreto de sumario, está dirigida por el Juzgado de Violencia Sobre la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria.
Se han realizado, hasta el momento, tres detenciones, no descartando que se puedan realizar más. Se trata de antiguos trabajadores del centro registrado.
Entre mayo y julio de 2025, su titular ordenó el cierre de un centro que atendía a 45 menores inmigrantes en Santa Brígida por malos tratos, y otro en Arinaga con 148 chicos, así como la sede de la entidad en Las Palmas; y en noviembre pasado la Policía Canaria registró otro centro de menores no acompañados en Puerto del Rosario y fueron detenidos el subdirector y un trabajador.