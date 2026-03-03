Lo que debían ser unas vacaciones en Tenerife de ensueño se transformaron en una pesadilla de diez días de lágrimas y frustración. Jo Knox, una turista británica que aterrizó en la isla el pasado 13 de enero, ha iniciado una batalla legal contra el gigante de viajes easyJet Holidays tras perder su equipaje en el trayecto entre el aeropuerto y su hotel, un incidente que, según denuncia, le ha costado miles de euros y un grave daño emocional.
Según Daily Mail, la afectada viajaba acompañada de su marido y sus cuñados. Todo parecía marchar sobre ruedas hasta que subieron al servicio de shuttle (traslado compartido) que debía llevarlos a su alojamiento. Una fotografía tomada por su cuñado minutos antes de partir muestra la maleta roja brillante de Knox perfectamente colocada en el maletero del autobús, bajo un cielo azul despejado. Sin embargo, al llegar al hotel, la maleta —que contenía toda su ropa y, lo más crítico, su medicación para la diabetes— había desaparecido.
“Cerraron el caso en mi cara”
El relato de la turista describe una cadena de negligencias por parte del personal de transporte y de la propia mayorista de viajes. Según Knox, al percatarse de la falta del equipaje, cuestionaron al conductor del autobús, quien se limitó a “encogerse de hombros” y les impidió revisar personalmente el compartimento de carga antes de marcharse.
La desesperación aumentó al día siguiente. Al intentar buscar ayuda de un representante de easyJet en el hotel, Knox afirma que le respondieron de forma tajante: “el caso está cerrado”, pidiéndole incluso que se retirara. “Lloré durante las diez noches de mis vacaciones”, confiesa la mujer, quien tuvo que dedicar gran parte de su estancia a acudir a comisarías de policía y buscar farmacias locales para reponer su tratamiento médico vital.
Una indemnización “insultante” y vía judicial
A pesar de que la turista estima que el calvario le ha costado cerca de 2.700 libras (unos 3.200 euros) entre compras de emergencia, medicamentos y el coste del propio viaje arruinado, la respuesta de la compañía ha sido insuficiente. Knox asegura que easyJet solo ofreció cubrir un máximo de 75 euros repartidos en tres días. De los 16 recibos presentados, la empresa solo ha reembolsado una fracción que apenas alcanza las 231 libras.
Ante lo que considera un trato “humillante”, Jo Knox ha decidido llevar el asunto a la corte de reclamos menores (Small Claims Court). En su demanda, solicita el reembolso íntegro del coste de las vacaciones para ella y su marido, el valor de los bienes perdidos y una indemnización adicional de 500 libras por “angustia severa”.
La postura de la compañía
Por su parte, un portavoz de easyJet ha declarado a medios británicos: “Lamentamos lo sucedido con el equipaje de Joanne en sus recientes vacaciones en Tenerife. Nuestro equipo en el destino trabajó para resolver la situación”. No obstante, al encontrarse el caso en fase de procedimiento legal, la aerolínea ha declinado hacer más comentarios.
El incidente ha puesto de nuevo el foco sobre la seguridad de los traslados operados por terceras empresas, en este caso vinculadas a la red de Canary Shuttle, y la capacidad de respuesta de los grandes turoperadores ante situaciones de emergencia de los turistas en las Islas.