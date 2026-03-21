Valeria Castro llega a Tenerife con ‘El cuerpo después de todo’

Valeria Castro actúa esta noche de sábado (21.00 horas) en La Laguna con la gira de su disco El cuerpo después de todo, un trabajo que ha marcado un punto de inflexión en la trayectoria de la artista canaria (La Palma, 1999). Publicado en marzo de 2025 y producido por Carles Campi Campón, el álbum la ha consolidado definitivamente como una de las voces más importantes de su generación.
El disco le ha valido su tercera nominación consecutiva al Latin Grammy, el Premio Ondas Nacional de Música y seis nominaciones a los Premios MIN -que se entregan el próximo miércoles, 25 de marzo, en el Gran Teatro de Córdoba-, además de impulsar una gira que recorre escenarios de más de una decena de países y ha ampliado el alcance internacional de su proyecto.
EL TRAMO FINAL
Tras un 2025 en el que ha ofrecido más de 40 conciertos, la artista palmera emprende ahora el tramo final de esta etapa con una gira que servirá como despedida en directo del repertorio de su segundo trabajo discográfico, después de debutar con Con cariño y con cuidado (2023). Estos conciertos cerrarán simbólicamente el ciclo del álbum antes de abrir un nuevo capítulo artístico en su trayectoria.
Tras el concierto ya celebrado en el Movistar Arena de Madrid, la gira cuenta con otras tres grandes citas: la de esta noche en Tenerife, en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna; el Gran Canaria Arena, el 26 de julio, y el Palau Sant Jordi de Barcelona, el 30 de octubre.
Además, El cuerpo después de todo contempla una extensa gira por Latinoamérica en abril, con conciertos en Ciudad de México, Lima, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires, Montevideo y Río de Janeiro, confirmando esa creciente proyección internacional.
DENTRO Y FUERA
De igual manera, el verano llevará a Valeria Castro a algunos de los festivales y escenarios más emblemáticos de España, como Pirineos Sur (Huesca), Cap Roig (Gerona), Jardins de Vivers (Valencia), el Festival Tío Pepe (Cádiz) y el Teatro del Generalife (Granada), dentro del ciclo de conciertos del monumento nazarí, además de citas como Sonorama Ribera (Burgos), Intims al Castell (Castellón) o Las Noches del Malecón (Murcia). La gira también tendrá paradas en varias ciudades europeas el próximo mes de octubre, con conciertos confirmados en ciudades como Londres, Dublín, París y Bruselas.
Con este nuevo recorrido internacional, Valeria Castro continúa consolidándose como una de las voces más singulares y emocionantes de su generación.
PUZLE SONORO DE EMOCIONES
El cuerpo después de todo es el fruto de un ejercicio de maduración artística y personal. La cantautora de La Palma ha dado paso a una mujer fuerte que enfrenta sus miedos con valentía. El álbum representa todo un puzle de emociones que conecta con los sentimientos más profundos y dormidos.
La cantante y compositora, que en 2025 obtuvo el Premio Canario de la Música 2025 a la mejor canción por El borde del mundo, tema perteneciente a la película El 47 (Marcel Barrena, 2024), ganadora de cinco Goyas, entre otros reconocimientos, ha colaborado con artistas como Julieta Venegas, Alejandro Sanz, La Oreja de Van Gogh, Silvana Estrada, Vetusta Morla, Vicente García y Sílvia Pérez Cruz, consolidándose como una figura imprescindible en la música en español contemporánea.