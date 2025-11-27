Valeria Castro, cantante canaria nominada al Grammy, alto y claro tras su reaparición: “Esta mujer no va a ser menos”

La artista canaria Valeria Castro ha regresado a un escenario después de anunciar hace poco más de un mes que necesitaba detener su actividad profesional. La intérprete recibió este miércoles el Premio Ondas a Fenómeno Musical del Año, galardón que comparte con Guitarricadelafuente, en la gala celebrada en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona.
Durante la ceremonia, la cantante subió al escenario para recoger el reconocimiento, que dedicó a su familia, a su equipo y a las personas que la han acompañado en las últimas semanas.
En su intervención quiso destacar que la voz de un intérprete “convive con lo que pasamos, con cómo nos tratamos y con el límite del cuerpo. El ruido y los estímulos extremos del mundo a veces nos hacen pensar que hay que tirar pa’ lante como sea, y está muy bien, siempre y cuando no pasemos por encima de nosotras mismas. Desde esta transparencia, desde esta fragilidad es que aprendí a hacer canciones que a mí me han salvado”
Asimismo, quiso agradecer a su tierra, La Palma, que son “gente de heridas reconstruidas y esta mujer de La Palma no va a ser menos”.
Valeria Castro hizo referencia al comunicado que publicó en octubre, tras actuar en Operación Triunfo, en el que explicaba que suspendía su gira debido a un problema de salud. Entonces afirmó que el agotamiento y el deterioro de su salud mental habían afectado directamente a su instrumento de trabajo.
Posteriormente aclaró que la actuación televisiva no fue el origen del malestar, sino que se trataba de una situación previa.
🏆 El emotivo discurso de Valeria Castro: "El ruidos y los estímulos externos del mundo nos hacen pensar que hay que tirar para adelante como sea y está muy bien, siempre y cuando no pasemos por encima de nosotras mismas"
En una entrevista en el programa La Ventana de la Cadena SER, la intérprete confirmó que se encuentra mejor y destacó la importancia de haber contado con profesionales durante este periodo.
También se refirió a la necesidad de considerar la pausa como una baja laboral, reivindicando el derecho a solicitarla por motivos de salud mental.
Los Ondas destacaron de Valeria Castro su capacidad narrativa, el arraigo con sus raíces canarias y la autenticidad de su propuesta musical.
Valeria Castro retomará su gira el 8 de diciembre en Vigo, y posteriormente actuará en Mallorca el día 11, en Burgos el día 21 y en Madrid en enero.