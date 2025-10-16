Valeria Castro deja los escenarios temporalmente

La cantante y compositora canaria Valeria Castro ha anunciado este jueves a través de un comunicado publicado en sus redes sociales que se ve obligada a detener temporalmente su carrera musical debido al agotamiento y al deterioro de su salud mental.
Una decisión que toma tras la polémica generada tras su actuación en OT 2025, por la que recibió tantas críticas de los usuarios en redes sociales, como muestras de cariño por parte de compañeros de profesión.
“Los últimos meses no han sido fáciles para mí y las últimas semanas, de manera progresiva, todo se me ha ido agarrando a la garganta”, escribe la artista palmera, que reconoce sentirse “apagada poquito a poco” pese a haber intentado dar lo mejor de sí misma en cada concierto.
En el texto, Castro explica que ha tomado esta decisión tras reflexionar y dejarse asesorar por expertos, señalando la necesidad de hacer una “pequeña pausa” para recuperarse “física y mentalmente”.
La intérprete de La raíz y Ay, amor deja claro que su deseo es volver a los escenarios, pero desde un lugar más sano.
La artista ha confirmado que reubicará los conciertos previstos para octubre y noviembre, que se celebrarán entre diciembre y febrero, mientras que la gira de Latinoamérica se trasladará a la primavera de 2026. Asimismo, ha asegurado que las entradas ya adquiridas seguirán siendo válidas o podrán devolverse, y que en breve comunicará las nuevas fechas.
Con una voz delicada y un estilo íntimo que la ha convertido en una de las artistas más prometedoras del panorama musical español, Valeria Castro, natural de La Palma, recibió en 2022 el Premio Taburiente de DIARIO DE AVISOS por su talento, sensibilidad y compromiso con sus raíces.