Polémica en OT 2025: los artistas defienden con ‘uñas y dientes’ a Valeria Castro

La cantante canaria Valeria Castro se ha convertido en una de las protagonistas más comentadas de la última gala de Operación Triunfo 2025 tras su actuación junto a Dani Fernández, en la que interpretaron el tema ¿Y si lo hacemos?.
Lo que debía ser un momento íntimo y musicalmente cuidado acabó generando una ola de comentarios en redes sociales que cuestionaron su interpretación y el sonido de la actuación.
Según recoge Los 40, la artista palmera subió al escenario durante la Gala 4, y la actuación “rebajó la tensión del directo con una propuesta emocional y elegante”.
Sin embargo, parte del público percibió que Valeria tenía dificultades de proyección vocal, lo que derivó en críticas sobre su estado físico e incluso su capacidad interpretativa.
Ante el revuelo, varios artistas y compañeros del panorama musical, como Viva Suecia y el propio Dani Fernández, salieron en defensa de Valeria Castro.
Por el momento, la artista no ha hecho declaraciones públicas sobre lo ocurrido ni ha publicado ningún comunicado en sus redes sociales.
A pesar de la polémica, la intérprete de La corriente sigue cosechando elogios por su carrera ascendente y su estilo personal, marcado por la delicadeza vocal y la conexión emocional con el público.
Premio Taburiente
La artista palmera fue distinguida en 2022 con un Premio Taburiente otorgado por la Fundación DIARIO DE AVISOS, en reconocimiento a su talento y a la sensibilidad artística que la han convertido en una de las voces más prometedoras de la música canaria y nacional.
Además de su Premio Taburiente, Valeria Castro fue nominada a un Latin Grammy y a un Emmy, consolidando su proyección internacional y su prestigio como una de las voces más delicadas y reconocibles del panorama musical español.
Con todo, Castro sigue siendo un ejemplo de talento, autenticidad y sensibilidad, cualidades que la han llevado a emocionar a miles de personas dentro y fuera de Canarias.