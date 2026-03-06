Vecinos de La Rambla vuelven a la calle por un acceso seguro al barrio y contra la “parada de guaguas suicida”

La Plataforma vecinal Todos con la Rambla no se da por vencida y este domingo a las 12.00 horas vuelve a manifestarse para pedir un acceso seguro al barrio después de tantas promesas incumplidas.
“Llevamos desde el año 2021 solicitándolo y lo único que ha hecho el Cabildo de Tenerife es una parada de guaguas suicida y la redacción de proyectos a cargo del erario público”, asegura su portavoz, Adela Abreu.
El barrio vuelve a decir “basta ya” y advierte que seguirá exigiendo una solución provisional mientras los proyectos continúan su recorrido por las diferentes consejerías “que parece ser, distan entre sí incontables kilómetros”, ironiza Abreu.
La Plataforma propuso desde hace más de tres años adoptar medidas provisionales para aumentar la seguridad en el cruce, donde el pasado año fue atropellada una joven que se dirigía a la parada de guaguas. En concreto, pidió que se señalice con pintura amarilla de obras, se reduzca la velocidad con señalización horizontal y vertical y se incluya una isla para entrar al barrio y girar en dirección Santa Cruz “en lugar de hacer seis kilómetros”, pero desde el Cabildo le respondieron que no las aceptaban porque “no eran seguras”.
Vecinos y vecinas de La Rambla se sienten abandonados por todas las administraciones dado que todas las medidas provisionales que han propuesto han sido descartadas, pese a que según ellos, pueden ayudar a reducir el peligro en la zona teniendo en cuenta además, que la solución que pretende acometer el Cabildo “es muy a largo plazo”, añaden.