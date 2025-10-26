Vecinos de San Juan de la Rambla vuelven a salir a la calle: “¡No más plazos! Demanda urgente de un acceso seguro”

Más de 150 vecinos del litoral de San Juan de la Rambla volvieron a manifestarse este domingo bajo el lema “Cabildo: ¡No más plazos! La Rambla demanda “urgente” un acceso seguro”, tres días después de que una joven de unos 20 años resultara herida tras ser atropellada en la autopista TF-5, a la altura del barranco de Ruiz, en dirección Icod de los Vinos.
La concentración, que tuvo lugar en el mismo punto del municipio donde se han producido varios incidentes de tráfico, volvió a poner sobre la mesa una reclamación que los residentes consideran “urgente y de justicia”: la creación de un acceso seguro para peatones que conecte la zona del litoral con el casco urbano.
Reclaman medidas inmediatas de seguridad vial
Los asistentes exigieron al Cabildo de Tenerife y al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla la instalación de badenes y pasos de cebra, así como mejoras en la señalización y la iluminación del entorno. “Cada día cruzar la carretera es jugarse la vida”, denunció una vecina durante la protesta.
Además, recordaron que ya en una manifestación anterior habían salido con el lema “Litoral = Abandono Total”, denunciando el deterioro progresivo del entorno, la falta de limpieza, el mal estado del mobiliario urbano y la ausencia de parques infantiles adecuados.
Críticas por el cierre prolongado de la Oficina del Litoral
Otro de los motivos de malestar fue el cierre de la Oficina del Litoral, que lleva más de cuatro meses sin actividad, a pesar de que un decreto municipal de 2001 establece la obligación de visitas semanales por parte del Ayuntamiento. Los vecinos califican esta situación como una muestra más del “abandono institucional” hacia la zona costera.
“Vivir junto al mar no puede ser sinónimo de olvido”
Los residentes advirtieron que las movilizaciones continuarán si no se adoptan medidas concretas y urgentes. “Vivir junto al mar no puede seguir siendo sinónimo de olvido”, insistiendo en que el problema de accesos y seguridad “no puede esperar más promesas ni nuevos plazos”.