Vecinos del litoral de San Juan de la Rambla vuelven a movilizarse el próximo mes

Vecinos del litoral de San Juan de la Rambla volverán a movilizarse el próximo mes por los incumplimientos del Ayuntamiento en demandas que consideran importantes y básicas para el municipio, como la instalación de una marquesina en el núcleo de Las Aguas para evitar que los escolares se mojen los días de lluvia. A ello se suma la rehabilitación del parque infantil de La Caldereta; la instalación de alumbrado en la Rambla, y la finalización del Espacio Cultural Rambla, un proyecto de más de 260.000 euros que lleva un año en obras y se seguirán extendiendo debido a que la empresa quebró y deben volver a licitarse.
También la reducción “real” y “efectiva” de la velocidad en las vías principales rechazando las medidas “a medias” propuestas hasta ahora. Se refieren en concreto al caso de la Avenida de la Libertad, en el casco histórico, donde el Ayuntamiento ha instalado los reductores de velocidad que los vecinos demandaban. “Los han colocado hasta la mitad de la vía, con lo cual, la situación es peor porque ahora los coches corren rallys, haciendo un zig zag, y provocando un riesgo mayor. Todo es al mínimo, como para callarnos un poco la boca”, declara a este periódico el presidente de la Asociación Vecinal del Litoral, Juan José Moreno Ramos.
En la reunión vecinal mantenida el viernes y marcada por la asistencia del responsable de la Oficina Insular de Participación Ciudadana, la ciudadanía de los tres núcleos mostró su malestar por la falta de avances municipales en estos asuntos pese al compromiso adquirido por los responsables del grupo de gobierno (CC-AUP-PP) en febrero “aunque las demandas vienen desde el año pasado”, subrayan.
Por este motivo, a finales de mayo volverán a salir a la calle como lo hicieron en octubre del año pasado pero en esta ocasión la idea es recorrer parte del municipio para trasladar sus reivindicaciones a la población.
“Cada trimestre, cuando nos reunimos con el Gobierno municipal para analizar los proyectos, nos dicen ‘sí a todo, que ya se están haciendo, estudiando o están en marcha, pero en concreto, no hay nada”, insiste.
“Estamos un poco cansados de tantas promesas”, subraya el presidente. Por este motivo, en el caso de la marquesina de Las Aguas, “estamos intentando negociar directamente con Titsa para conseguir alguna”.
No obstante, “el colmo” para los vecinos del litoral es que en La Rambla no haya luz por la noche. “¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI un barrio entero no cuente con iluminación?”, se pregunta Moreno. “Nos dicen que van a instalar alumbrado solar y a nosotros nos da igual del tipo que sea”.
El “temor” de los habitantes de estos núcleos es que estos proyectos “estén listos para venderlos en las elecciones” cuando, remarca el presidente de la citada asociación, “ya tendrían que estar ejecutados”.