Los vecinos de La Rambla intensifican la batalla por un acceso seguro al barrio

Un nutrido grupo de personas pertenecientes a la plataforma vecinal Todos con la Rambla volvió a manifestarse ayer “en el punto negro de la TF-5”, como denominan al lugar para el que reclaman una solución provisional “que el Cabildo se niega a realizar”, según señaló ayer la portavoz del colectivo, Adela Abreu.
Al finalizar la concentración, los manifestantes debatieron sobre la necesidad de insistir en sus demandas con nuevas acciones y acordaron continuar reclamando una solución, intensificando la presión para que se les ofrezcan soluciones factibles al problema.
El denominado punto negro de la TF-5 se encuentra a la entrada de este barrio de San Juan de la Rambla y los residentes piden desde hace ya varios años que el Cabildo de Tenerife dote a este fatídico cruce de un paso de cebra, un semáforo inteligente o, al menos, una isla que permita entrar con seguridad ya la zona, y que también sirva para hacer el giro en sentido Santa Cruz. Demandas con las que buscan dar solución al grave problema que existe en el barrio de La Rambla, donde los vecinos se ven abocados a tener que cruzar a una “parada de guaguas suicida”, que también utilizan adolescentes y turistas, con el consiguiente riesgo de ser atropellados.
De esta manera, el barrio volvió a elevar la voz para reclamar una solución provisional mientras los proyectos continúan su recorrido, “que va a ser largo”, aseguran, por lo que se niegan a continuar en ua situación que consideran que pone en riesgo la integridad física de las personas.