Atropellan a una joven en Tenerife apenas 5 días después de que los vecinos alertaran del peligro en la zona

Una joven de unos 20 años ha resultado herida tras ser atropellada por un vehículo en la autopista TF-5, a la altura del barranco de Ruiz, en dirección Icod de los Vinos, dentro del municipio de San Juan de la Rambla.
El incidente se produjo sobre las 06.55 horas de este jueves, 23 de octubre, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 del Gobierno de Canarias, que recibió varias llamadas alertando del suceso.
El Servicio de Urgencias Canario (SUC) desplazó hasta el lugar una ambulancia sanitarizada y otra de soporte vital básico. El personal sanitario asistió a la afectada en el punto del atropello y posteriormente la trasladó en una ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Canarias (HUC).
En el momento inicial de la asistencia, la joven presentaba diversos traumatismos de carácter moderado.
En el operativo intervinieron además la Guardia Civil, que se hizo cargo de las diligencias correspondientes, y el Servicio de Conservación de Carreteras del Cabildo de Tenerife, que colaboró con el dispositivo de emergencias.
Vecinos denuncian falta de seguridad
El suceso se produce cinco días después de que más de 150 vecinos del litoral de San Juan de la Rambla se manifestaran bajo el lema “Litoral = Abandono Total” para denunciar el deterioro del entorno y la falta de atención municipal.
Durante la concentración del pasado sábado, los asistentes reclamaron la instalación de badenes y pasos de cebra para mejorar la seguridad vial de peatones y conductores, además de exigir mejoras en limpieza, mobiliario urbano y parques infantiles.
Los vecinos también expresaron su malestar por el cierre de la Oficina del Litoral durante más de cuatro meses, pese a que un decreto municipal de 2001 establece la obligación de visitas semanales por parte del Ayuntamiento.
Los residentes advirtieron que las movilizaciones continuarán si no se adoptan medidas concretas, insistiendo en que “vivir junto al mar no puede seguir siendo sinónimo de olvido”.