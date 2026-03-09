Si viajas a Reino Unido desde España, atento: el permiso que te impedirá subir al avión si no lo tienes ya

Se acabó la flexibilidad para los viajeros españoles. Si tienes previsto volar a Reino Unido desde España en las próximas horas, debes prestar máxima atención a tu documentación. A partir de este miércoles, las autoridades británicas han dado la orden de bloquear el acceso a los aviones a todo aquel que no cuente con la Autorización Electrónica de Viaje (ETA) con resolución favorable. Ya no sirve haberla solicitado: si no tienes el “sí” de Londres en tu sistema, te quedarás en tierra.
Este endurecimiento de los controles fronterizos afecta a miles de ciudadanos que parten desde los principales aeropuertos de España, incluidos los de Canarias, donde las conexiones con el país británico son constantes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ya ha advertido de que las compañías aéreas están obligadas a verificar este permiso antes de emitir la tarjeta de embarque.
Un requisito insalvable para el turismo en Reino Unido
La medida es un giro radical en la forma en que los españoles visitamos el territorio británico. Aunque la medida comenzó a implementarse de forma progresiva, desde este momento la exigencia es total para:
- Viajes de turismo y vacaciones.
- Visitas de corta duración a familiares o amigos.
- Desplazamientos por motivos de negocios.
- Cualquier escala técnica que obligue a pasar por el control de pasaportes.
Es vital entender que la ETA queda vinculada digitalmente a tu pasaporte. Si intentas realizar el check-in online o en el mostrador del aeropuerto y el sistema no detecta tu autorización aprobada, la aerolínea denegará el embarque de forma automática por imperativo legal.
Cómo obtener el permiso y evitar estafas
El proceso es exclusivamente digital a través de la web oficial GOV.UK o su aplicación móvil. Sin embargo, el auge de esta obligatoriedad ha provocado la aparición de portales fraudulentos que cobran tasas excesivas. El precio oficial es de 10 libras, y cualquier plataforma que pida una cantidad superior debe ser tratada con cautela.
Las autoridades recomiendan realizar el trámite con un mínimo de 72 horas de antelación. Aunque el sistema suele responder en pocos minutos, cualquier incidencia o revisión manual de tus datos podría demorar la aprobación, impidiéndote subir al avión el día de tu vuelo.
Vigencia de dos años
Una vez que recibas la confirmación de que tu solicitud ha sido aceptada, podrás viajar a Reino Unido múltiples veces durante un periodo de dos años. No obstante, si tu pasaporte caduca antes de ese plazo, la autorización perderá su validez y deberás solicitar una nueva con tu nuevo documento.
Para los españoles con doble nacionalidad, la recomendación es clara: comprueba con qué pasaporte realizaste la solicitud y asegúrate de presentarlo en el control de seguridad para evitar errores de vinculación que desemboquen en una prohibición de vuelo.
¿Qué hacer si te deniegan el embarque por falta de la ETA?
Si te encuentras en el aeropuerto y la aerolínea te comunica que no puedes subir al avión porque no figura tu autorización aprobada, estos son los pasos que debes seguir:
- Comprueba tu correo electrónico: Busca en la carpeta de spam o correo no deseado. A veces, la notificación de “resolución favorable” llega a tiempo pero el sistema de la aerolínea tarda unos minutos en refrescarse. Si tienes el email de confirmación, muéstralo al personal de tierra.
- Solicitud “in extremis” (Bajo tu riesgo): Si no la solicitaste, puedes intentar hacerlo en ese momento a través de la App oficial ‘UK ETA’. Aunque el sistema es automatizado y puede tardar minutos, no hay garantía de que llegue antes del cierre de la puerta de embarque.
- No fuerces el control de seguridad: Intentar pasar el control sin la tarjeta de embarque validada o sin el permiso es inútil, ya que los sistemas de control de pasaportes del Reino Unido están interconectados con el registro de la ETA.
- Reclamación a la aerolínea: Es importante saber que, al tratarse de un requisito gubernamental del país de destino y no de un fallo técnico del avión, la aerolínea no tiene la obligación de indemnizarte ni de costearte un nuevo vuelo. La responsabilidad de portar la documentación en regla es siempre del pasajero.
- Cambio de billete: Si pierdes el vuelo, ponte en contacto con la compañía para intentar reubicarte en el siguiente trayecto una vez recibas la confirmación de tu permiso, asumiendo los costes de gestión que indique tu tarifa.