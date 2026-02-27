granadilla de abona

Caos en el aeropuerto Tenerife Sur: solo funcionan 5 de las 36 nuevas máquinas de pasaportes

El vicepresidente ejecutivo admitió ayer que en el aeropuerto del Sur se vive un momento “complicado”, al pasarse por una transición con la puesta en marcha del modelo europeo
Colas registradas por el control de pasaportes en Tenerife Sur. | DA
El vicepresidente ejecutivo de Aena, Javier Marín, admitió ayer que en el aeropuerto Tenerife Sur se vive un momento “complicado” con el control de pasaportes porque se pasa por una transición con la puesta en marcha del modelo europeo y “confía en que todo esté solucionado antes del próximo verano”.

En una rueda de prensa para presentar el plan de inversiones del gestor en Canarias entre 2026 y 2031 asumió que hay “muchos retrasos” porque el propio sistema europeo “no funciona bien” y se está a mitad de camino en el proceso lo que hace que “se complique más” el control de pasaportes.

“Nosotros hemos puesto el equipamiento en España, pero el equipamiento fundamental y el que está teniendo dificultades es el que está en Europa”, comentó, al tiempo que ha indicado que el Ministerio del Interior está en contacto con los responsables europeos y que “Aena tampoco tiene capacidad para aumentar las plantillas de la Policía Nacional”.

Sobre la hipotética segunda pista ha dicho que el aeropuerto Tenerife Sur tiene “mucha capacidad por delante” tras cerrar el año pasado con 15 millones de pasajeros, ya que la apuesta por un cambio turístico hacia la calidad en la comarca hará que los incrementos “no serán muy elevados” con lo que “tiene recorrido para mucho tiempo”.

Marín puso como ejemplo que el aeropuerto de Luton (Reino Unido) tiene un plan aprobado por el Gobierno británico para llegar a 32 millones de pasajeros con una sola pista por lo que ha orientado los esfuerzos de la compañía a seguir trabajando en la reforma de la terminal y aumentar la “calidad y la seguridad” dado que el aeropuerto se ha quedado “un poco antiguo”.

“Toca el terminal y optimizar al máximo el campo de vuelo porque desde el punto de vista medioambiental cualquier ampliación del campo de vuelos es muy complicada y lo que hay que hacer es optimizar el uso de aire y Tenerife Sur tiene mucho recorrido en lo que son operaciones a la hora”, subrayó.

SOLO HABILITADO el 15%

En los últimos meses, según ha podido saber este periódico, solo el 15% de las máquinas de reconocimiento biométrico de pasaportes del aeropuerto del Sur han estado operativas.

De los 36 nuevos equipos del sistema de Entrada/Salida (EES) instalados para agilizar el control de pasaportes, únicamente cinco han funcionado sin incidencias. Muchos presentan problemas técnicos desde su instalación en noviembre, como fallos en la apertura de puertas o problemas de conexión.

En los últimos meses, y en especial, durante las últimas semanas, las esperas han llegado a superar la hora y media y, en muchos casos, la congestión se ha extendido hasta la zona de acceso a la terminal desde la pista.

