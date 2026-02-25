El 85% de las máquinas de pasaportes no funcionan en el Aeropuerto Tenerife Sur, pero el PP rechaza agilizar el caos

La saturación de la terminal de llegadas internacionales del Aeropuerto Tenerife Sur-Reina Sofía ha llegado este miércoles al Senado. El senador socialista por Tenerife, Pedro Martín, ha defendido una iniciativa parlamentaria para buscar soluciones urgentes a las aglomeraciones estructurales que sufre el aeródromo, agravadas tras el Brexit.
Sin embargo, la propuesta ha sido rechazada por el Partido Popular, que hizo valer su mayoría en la Cámara alta para votar en contra.
Martín calificó la situación de “insostenible” y advirtió de que los retrasos no pueden despacharse como algo accidental. “No se justifica únicamente por la coincidencia puntual de varios vuelos. Es un problema estructural que daña la imagen turística de Tenerife y la experiencia de quienes nos visitan”, señaló el senador, elevando así a las Cortes una queja que la patronal hotelera y los propios pasajeros llevan meses denunciando.
El sistema ETIAS como solución
La propuesta de los socialistas se centraba en acelerar la implantación del sistema ETIAS (Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes). Este mecanismo obligaría a los viajeros de terceros países (como el Reino Unido) a enviar sus datos antes de volar, permitiendo que a su llegada el control sea casi instantáneo.
“El ETIAS permitiría modernizar el sistema de control, algo imprescindible en nuestra principal puerta de entrada”, defendió Martín.
Asimismo, el senador instó al Gobierno a exigir soluciones ante los constantes fallos en el sistema de identificación digital. Aunque el sistema de reconocimiento facial está en fase de pruebas hasta el próximo 10 de abril, las quejas por errores en las máquinas son constantes.
Las colas en el control de pasaportes en Tenerife Sur son recurrentes
La iniciativa de Pedro Martín llega en un momento crítico para el Reina Sofía. Según ha venido informando Diario de Avisos, el pasado 10 de febrero se vivió una de las jornadas de caos absoluto en la que cientos de turistas se vieron obligados a esperar en el exterior de la terminal al verse desbordado el interior del recinto.
La raíz del problema es técnica y operativa: de las 36 nuevas máquinas de reconocimiento biométrico (sistema EES) instaladas para agilizar el tránsito, apenas cinco (el 15%) funcionan correctamente. El 85% restante de la infraestructura arrastra fallos de conexión y problemas en la apertura de puertas desde el pasado mes de noviembre.
Pese a que el Ministerio del Interior ha negado reiteradamente la existencia de un fallo estructural, la patronal Ashotel y el Foro Amigos del Sur (FAST) insisten en que se trata de un “maltrato permanente” al turista británico, con esperas que superan habitualmente la hora y media.
Inversiones a largo plazo
Pedro Martín recordó que, al margen de la gestión fronteriza, existen compromisos de inversión de AENA por valor de 550 millones de euros para la remodelación integral de Tenerife Sur y 250 millones para el aeropuerto del Norte.
No obstante, el senador lamentó que el PP rechazara una medida que buscaba soluciones inmediatas a pie de pista mientras se ejecutan las grandes obras.