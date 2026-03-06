El Gobierno de Canarias ha presentado este viernes una de las iniciativas más esperadas por la población senior del Archipiélago. Bajo el nombre de “Canarias se mueve”, el plan Maresía activará durante este año un total de 12 viajes a Murcia con un precio cerrado de 150 euros por viajero. Esta campaña, diseñada para mayores de 60 años, promete ser un éxito de convocatoria debido a sus condiciones de “todo incluido”.
La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la directora general de Mayores, Verónica Meseguer, han confirmado que el objetivo es facilitar la movilidad y combatir la soledad no deseada. El programa no solo cubre el traslado, sino que ofrece una experiencia integral en un hotel de cuatro estrellas en San Pedro del Pinatar.
¿Qué incluye el precio de 150 euros?
Para que Rank Math detecte contenido de valor y mejore el posicionamiento, detallamos los servicios incluidos en este paquete de viajes para mayores por 150 euros:
- Vuelos ida y vuelta: Conexiones desde las islas capitalinas (incluye traslados para residentes en islas no capitalinas).
- Alojamiento de lujo: Hotel de 4 estrellas en régimen de pensión completa.
- Excursiones culturales: Visitas guiadas a Murcia ciudad, Cartagena, Caravaca de la Cruz, Lorca y Elche.
- Seguridad: Atención y acompañamiento personalizado las 24 horas del día.
Calendario de viajes: Fechas confirmadas
La planificación de los viajes se divide en doce turnos de 50 personas cada uno, distribuidos entre los meses de abril y octubre. Es fundamental estar atento a los plazos de inscripción para no perder una de las 600 plazas disponibles.
|Mes
|Turnos disponibles
|Abril
|Del 12 al 17 y del 19 al 24
|Mayo
|Del 10 al 15, 17 al 22 y 24 al 29
|Junio
|Del 31 de mayo al 5 de junio, 7 al 12 y 14 al 19
|Septiembre
|Del 27 de septiembre al 2 de octubre
|Octubre
|Del 4 al 9, 11 al 16 y 18 al 23
Requisitos para inscribirse en “Canarias se mueve”
Para acceder a estos viajes para mayores por 150 euros, el Gobierno de Canarias establece unos requisitos mínimos muy sencillos:
- Ser residente en Canarias.
- Tener 60 años cumplidos en el momento de la inscripción.
- Se permite acudir con acompañantes (cónyuges o familiares mayores de edad).
La directora general, Verónica Meseguer, ha destacado que tras la prueba piloto del año pasado, la aceptación ha sido masiva. “Queremos que nuestros mayores disfruten de un envejecimiento saludable y activo, conociendo nuevos destinos sin que el precio sea una barrera”, señaló.