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El papa León XIV espera “mucho amor y hospitalidad” en su visita a Canarias

Se trata de la primera estancia de un pontífice en territorio español en 15 años
Los antepasados palmeros del papa León XIV
Papa León XIV
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El papa León XIV ha afirmado este martes que espera encontrar “mucho amor, hospitalidad y acogida” en su próxima visita a España, un país donde asegura haber encontrado siempre un pueblo de “muy buena voluntad”.

En respuesta a preguntas de EFE sobre sus expectativas para este viaje a la salida de su residencia en Castel Gandolfo, el pontífice ha destacado que en sus visitas a España desde hace más de 40 años siempre ha hallado “un pueblo de mucha fe y de muy buena voluntad”.

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Y ha afirmado: “Que lo celebremos también en esta visita”.

“Es tiempo de Semana Santa, es un tiempo de reflexión y preparación para vivir la Pascua”, ha respondido a EFE el papa, quien ha añadido que espera que su próxima visita sea también una “oportunidad para proclamar el Evangelio, el amor de Dios y la cercanía de Dios a todos sus pueblos”.

León XIV visitará España del 6 al 12 de junio y recorrerá Madrid, Barcelona y las Islas Canarias.

Se trata de la primera estancia de un pontífice en territorio español en 15 años, tras el último viaje realizado por Benedicto XVI en 2011. 

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