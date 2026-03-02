sucesos

Vuelca un camión de 50 toneladas en Telde: el conductor, hospitalizado

EL SUC asistió al herido en el lugar del accidente y decidió su traslado a un centro hospitalario
Vuelca un camión de 50 toneladas en Telde. RTVC
Un conductor de un camión ha sido hospitalizado tras volcar su vehículo, de unas 50 toneladas, cuando circulaba cerca del mediodía de este lunes por una carretera del municipio de Telde, en Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad regional 112.

Bomberos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria aseguraron el camión mientras que personal del Servicio de Urgencias Canario prestó asistencia al herido, que presentaba policontusiones de carácter moderado, salvo complicaciones, y lo trasladó luego en una ambulancia de soporte vital básico al hospital Perpetuo Socorro, se explica en un comunicado del 112.

El accidente, ocurrido sobre las 11.00 horas en la carretera de Los Picos, la GC-130, en el municipio de Telde, movilizó además a agentes de la Policía Local que regularon el tráfico en la vía e instruyeron el atestado correspondiente, añade la nota. 

