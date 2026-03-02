Pánico nocturno en Puerto de la Cruz: desalojan un edificio tras un incendio con explosiones

Un incendio en una vivienda de Puerto de la Cruz movilizó este domingo por la noche a los servicios de emergencia tras declararse un fuego en el interior de un edificio residencial que obligó a desalojar preventivamente a todos los vecinos, según informa Televisión Canaria.
Las llamas, que salían por una de las ventanas del inmueble, alertaron a los residentes de la zona, quienes incluso llegaron a escuchar explosiones procedentes del interior de la vivienda afectada.
El suceso tuvo lugar sobre las 21.30 horas en la Avenida José María del Campo Llarena.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, que lograron sofocar el incendio tras asegurar el perímetro junto a los agentes de la Policía Local.
Como consecuencia del fuego, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) tuvo que asistir a dos personas afectadas por inhalación de humo. Se trata de una mujer de 75 años, que además presentaba alguna quemadura, y un hombre de 90 años. Ambos fueron trasladados a diferentes centros hospitalarios y, según las primeras valoraciones, presentaban afectaciones de carácter leve.
Aunque la investigación continúa abierta, el origen del incendio podría estar relacionado con unas velas en el interior de la vivienda.