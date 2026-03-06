Tensión en un vuelo a Tenerife: obligado a desviarse por 6 pasajeros conflictivos

Un incidente provocado por varios usuarios ha alterado la ruta de un vuelo comercial que se dirigía al Archipiélago. La tripulación de un avión de la compañía Vueling, que operaba el trayecto desde Málaga con destino Tenerife Norte, comunicó este jueves la necesidad urgente de desviarse al Aeropuerto de Lanzarote.
El motivo del desvío, según confirmaron los controladores aéreos, fue la presencia de seis pasajeros conflictivos a bordo.
Ante la situación detectada en la cabina, los responsables del vuelo solicitaron formalmente la presencia policial a su llegada a la isla de los volcanes.
Intervención coordinada
Tras recibir el aviso, el centro de control de Enaire en Canarias facilitó las maniobras necesarias para agilizar la llegada de la aeronave. Se le proporcionó al vuelo un descenso continuado y una aproximación directa a la pista 03, logrando que el avión aterrizara sin incidencias técnicas adicionales.
Mientras el avión se encontraba en fase de aproximación, los controladores y las autoridades pertinentes coordinaron con el aeropuerto de Lanzarote el despliegue de la policía a pie de pista.
La medida se tomó para intervenir inmediatamente tras el aterrizaje y gestionar la situación con los seis pasajeros señalados por la tripulación de Vueling.