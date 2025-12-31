Un vuelo a Tenerife pide ayuda por un conflicto a bordo

La tripulación de un vuelo de Ryanair procedente de Karlsruhe ha solicitado presencia policial y asistencia médica a su llegada al aeropuerto Tenerife Sur–Reina Sofía por “una situación conflictiva a bordo“, según ha informado controladores aéreos.
La petición se ha realizado durante la aproximación del avión, con el fin de que los recursos de seguridad y sanitarios estuvieran preparados en tierra en el momento del aterrizaje.
Por ahora, no han trascendido más detalles sobre el origen del incidente ni sobre el estado de las personas implicadas.
Karlsruhe es una ciudad situada en el suroeste de Alemania, en el estado federado de Baden-Wurtemberg, con conexiones aéreas regulares con distintos destinos turísticos, entre ellos Canarias.
Los conflictos son recurrentes en vuelos a Canarias
Este tipo de situaciones no es excepcional en vuelos con destino a Canarias.
En los últimos meses, Diario de Avisos ha informado en varias ocasiones de incidentes similares protagonizados por pasajeros conflictivos, incluyendo peleas a bordo, agresiones a miembros de la tripulación, solicitudes de aterrizaje prioritario o vuelos que han tenido que regresar al aeropuerto de origen tras despegar.
Estos episodios suelen producirse en rutas procedentes del Reino Unido e Irlanda, con llegada principalmente a Tenerife Sur, donde ha sido necesaria la intervención policial a pie de pista tras el aterrizaje.
¿Cómo se actúa en estos casos?
Según el procedimiento habitual, cuando se produce una situación conflictiva durante un vuelo, la tripulación evalúa el incidente y, si lo considera necesario, solicita apoyo policial o sanitario antes de la llegada a destino.
Esta comunicación se realiza a través de los controladores aéreos, lo que permite coordinar la presencia de los servicios necesarios en el aeropuerto.
Una vez en tierra, los cuerpos de seguridad identifican a las personas implicadas y adoptan las medidas correspondientes, que pueden incluir la apertura de diligencias, denuncias administrativas o la puesta de los hechos en conocimiento de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, conforme a la normativa vigente sobre pasajeros disruptivos.