El sector primario de las Islas recibe hoy una noticia esperada. Ya es oficial: el Gobierno de Canarias ha desbloqueado una partida económica adicional para asegurar que las ayudas al campo en Canarias lleguen a todos sus destinatarios. Con una inyección extra de 1,34 millones de euros, el presupuesto total para esta anualidad alcanza los 7,9 millones, una cifra récord que busca corregir el déficit de fondos anterior.
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, ha confirmado que esta medida evitará que un total de 414 agricultores y ganaderos —que cumplían todos los requisitos— se queden fuera de las subvenciones por falta de crédito administrativo.
¿Cómo te beneficia este aumento?
Desde este momento, el proceso para consolidar las solicitudes del programa PEPAC (Plan Estratégico de la Política Agraria Común) cuenta con el respaldo financiero necesario para cubrir el 100% de las peticiones aprobadas. Los beneficiarios podrán solicitar la ratificación de sus compromisos para este 2026, sabiendo que el Ejecutivo ha elevado la ficha financiera global para el periodo de cinco años hasta los 39,8 millones de euros.
Plazos y requisitos
Si eres profesional del sector, recuerda que el plazo de solicitud de estas ayudas agroambientales permanece abierto desde el 1 de marzo. Esta ampliación de crédito está dirigida específicamente a:
- Fomento de la biodiversidad y razas autóctonas.
- Apoyo a la apicultura y al pastoreo tradicional.
- Mantenimiento de cultivos sostenibles.
“Nuestra prioridad es que el esfuerzo de los productores canarios se vea compensado con agilidad y fondos suficientes”, ha destacado Quintero. Con este anuncio, Canarias se asegura de que la transición hacia una agricultura más verde no sea una carga económica para el agricultor, sino una oportunidad respaldada por la administración.