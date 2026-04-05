Accidente en la carretera del Teide: dos heridos tras colisionar una moto y un coche

Dos personas han resultado heridas este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en la carretera TF-21, dentro del municipio de La Orotava. El suceso se produjo por una colisión entre un coche y una motocicleta en la que viajaban los dos afectados, lo que obligó a activar de urgencia a los servicios de emergencia en la zona.
El incidente tuvo lugar a las 13:48 horas en el kilómetro 33 de la citada vía. El 112 Canarias (CECOES) recibió la alerta de forma inmediata, informando sobre la presencia de dos motoristas que requerían asistencia sanitaria tras el impacto contra un turismo. Hasta el lugar se desplazaron efectivos del Servicio de Urgencias Canario (SUC), Cruz Roja y la Guardia Civil.
Dos heridos en el accidente
Los heridos son un varón de 30 años y una mujer de 28. Según la valoración inicial del personal sanitario, el hombre presentaba diversos traumatismos de carácter moderado. Por su parte, la joven fue atendida por un traumatismo leve. Tras ser estabilizados en el lugar del siniestro por el personal de Cruz Roja y los médicos del SUC, ambos fueron trasladados en ambulancia al Hospital Hospiten Bellevue, en el Puerto de la Cruz.
Agentes de la Guardia Civil de Tráfico se hicieron cargo de regular la circulación en la TF-21, una vía con gran afluencia de vehículos durante el fin de semana, para evitar nuevos percances. Asimismo, la Benemérita ha instruido las diligencias correspondientes para esclarecer las causas del choque entre el vehículo y la moto.