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Rescate de urgencia en la costa canaria: evacúan a un bañista en estado grave

El afectado ha tenido que ser trasladado por aire al hospital
Un grave accidente en la TF-21 obliga a una evacuación aérea de emergencia
Foto de archivo de un rescate del helicóptero del SUC
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Un hombre de unos 40 años fue evacuado en estado grave la tarde de este viernes tras sufrir un episodio de ahogamiento en la playa de Puerto Rico, en el municipio de Mogán, en Gran Canaria.

El incidente tuvo lugar a las 17:43 horas, momento en el que el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 1-1-2 recibió la alerta de rescate.

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Despliegue de medios aéreos y terrestres

Ante la gravedad del afectado, el coordinador sanitario del Servicio de Urgencias Canario (SUC) activó de inmediato un helicóptero medicalizado, además de una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico. La aeronave tomó tierra en la misma arena de la playa para agilizar la asistencia.

Efectivos del Consorcio de Emergencias de Gran Canaria y miembros de Protección Civil de Mogán colaboraron en las tareas de asegurar la zona para la maniobra de toma de tierra del helicóptero.

Estabilización y traslado

El bañista recibió una primera asistencia por parte del personal de las ambulancias del SUC antes de ser estabilizado por la dotación sanitaria del helicóptero. Una vez asegurado su estado para el vuelo, fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria.

En el dispositivo de emergencia también intervino la Policía Local, que colaboró con los recursos intervinientes e instruyó las diligencias correspondientes sobre el suceso.

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