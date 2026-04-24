Atropellan a un anciano de 85 años en Santa Cruz

A las 09:56 horas, se recibió una alerta en el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 en la que se comunicaba que un hombre había sido atropellado por un turismo en la calle Roberto Sánchez Suárez , municipio de Santa Cruz de Tenerife.
Los Bomberos liberaron al afectado, que se encontraba bajo el vehículo. El personal del SUC valoró y asistió al afectado, un hombre de 85 años de edad que en el momento inicial de la asistencia presenta traumatismo en cadera de carácter moderado, salvo complicaciones, trasladado en ambulancia medicalizada del SUC al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria.
Policía Local reguló el tráfico en la vía y realizó el atestado correspondiente.
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