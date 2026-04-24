Alarma en Los Cristianos por una espectacular columna de humo visible desde la TF-1

Una densa columna de humo ha sorprendido a mediodía de este viernes, 24 de abril, a los vecinos de Los Cristianos, en el municipio de Arona. El incidente, cuya magnitud es visible desde diversos puntos del sur de la Isla y especialmente desde la autopista TF-1, ha generado una rápida movilización de los recursos de emergencia.
Despliegue de medios en la zona
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias ha confirmado que recibió la alerta hace apenas unos minutos, activando de inmediato el protocolo de actuación. En el lugar ya trabajan efectivos del Consorcio de Bomberos de Tenerife, quienes cuentan con la colaboración de agentes de la Policía Local de Arona y de la Policía Nacional.
Asimismo, como medida preventiva, el Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha desplazado hasta el punto una ambulancia de soporte vital básico, aunque por el momento no se ha informado de la existencia de heridos ni de personas afectadas por la inhalación de humo.
A esta hora, todavía se desconocen las causas que han originado el incendio o el foco que está provocando la importante humareda, que al parecer procede de una chabola.