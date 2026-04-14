Entra en vigor la ayuda de 400 euros para 42.000 pensionistas en Canarias: requisitos y fechas

El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este martes los requisitos definitivos para acceder al cobro del complemento de las prestaciones no contributivas. Esta medida contempla una ayuda económica de 400 euros destinada a las personas que tengan reconocida una pensión de este tipo en el archipiélago.
Según detalla la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, el abono se fraccionará en dos pagos de 200 euros cada uno, que se harán efectivos en las nóminas de mayo y noviembre de 2026.
Requisitos y beneficiarios de la ayuda
Para tener derecho a este complemento, los beneficiarios deben cumplir con las siguientes condiciones:
- Tener reconocida una pensión no contributiva.
- Residir de forma efectiva en la Comunidad Autónoma de Canarias.
- Estar de alta en las nóminas de mayo y noviembre como perceptores de dicha prestación.
Por el contrario, quedarán excluidas aquellas personas que se encuentren en situación de suspensión, con el trámite de reconocimiento pendiente, en proceso de extinción o que hayan causado baja por traslado a otra comunidad autónoma.
Procedimiento de oficio
La Dirección General de Servicios Sociales e Inmigración será la encargada de tramitar el pago, que se iniciará de oficio. Esto significa que los beneficiarios que cumplan los requisitos no tendrán que realizar ninguna solicitud adicional para recibir el ingreso en sus cuentas bancarias.
En la actualidad, en Canarias existen aproximadamente 42.000 personas que perciben una pensión no contributiva de la Seguridad Social (jubilación o incapacidad). Las cuantías medias de estas prestaciones oscilan entre los 569,32 euros y los 624,84 euros mensuales, respectivamente.
Impacto en el riesgo de pobreza
La Consejería ha recordado que estos ingresos se sitúan por debajo de los 725 euros mensuales que el Indicador Arope de 2024 establece como umbral para considerar a una persona en riesgo de pobreza. Esta situación sitúa al colectivo de pensionistas no contributivos en un escenario de pobreza severa o riesgo inminente de padecerla.
Con la implementación de este complemento de 400 euros, el Gobierno autonómico pretende intensificar las medidas para mejorar la cohesión social y promover la plena inclusión de los residentes en las Islas que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica.