Confirmado por el Gobierno: las familias recibirán una ayuda universal de 200 euros al mes por cada hijo a cargo

El Gobierno de España impulsa una ayuda universal por hijo de 200 euros mensuales para todas las familias con menores a cargo. Esta medida, integrada en el nuevo Proyecto de Ley de Familias, busca frenar el desplome de la natalidad mediante un pago anual de 2.400 euros por cada descendiente.
En el Archipiélago, esta prestación estatal convivirá con la deducción por nacimiento o adopción en Canarias, para aliviar la presión económica de los hogares isleños.
La prestación universal por crianza beneficiará a los padres con hijos menores de 18 años de forma directa. El Consejo de Ministros establece este ingreso como un pilar estratégico de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030. Sin embargo, la aplicación real de esta ayuda económica depende de la aprobación definitiva de los Presupuestos Generales del Estado.
En las Islas, donde el coste de la vida y la cesta de la compra presentan desafíos específicos, este refuerzo financiero se suma a los incentivos fiscales regionales ya vigentes para familias numerosas y monoparentales.
Ayuda universal con un impacto económico de 19.276 millones
El despliegue de esta medida supone un esfuerzo fiscal sin precedentes para las arcas públicas. La inversión anual estimada alcanza los 19.276 millones de euros, lo que representa el 2,76% del gasto público total. Los informes técnicos prevén que esta transferencia de renta reduzca la pobreza infantil extrema en seis puntos, situándola en el 8%. Actualmente, casi tres de cada 10 menores en España viven en riesgo de exclusión, un porcentaje que el Gobierno espera bajar al 21% con este nuevo modelo de apoyo.
Envejecimiento poblacional y realidad territorial
La necesidad de estos incentivos es urgente ante el envejecimiento demográfico global. Los datos del INE reflejan una pirámide invertida preocupante en todo el país. El desequilibrio generacional es evidente: el número de ciudadanos mayores de 60 años supera ampliamente al de menores de nueve años. Esta brecha obliga a las administraciones a buscar soluciones que aporten estabilidad y fomenten el relevo poblacional tanto a nivel estatal como en las comunidades autónomas.
Nuevos permisos de conciliación
Junto a la ayuda de 200 euros, el marco legal introduce mejoras en la conciliación laboral. Destaca el nuevo permiso parental de ocho semanas para el cuidado de menores de hasta ocho años. Este derecho es individual e intransferible para cada progenitor. Además, la ley amplía el permiso por nacimiento hasta las 19 semanas retribuidas. En el caso de las familias monoparentales, este periodo de descanso se extiende hasta las 32 semanas para garantizar la igualdad de cuidados y la corresponsabilidad.