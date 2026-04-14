Vuelven los Bonos Consumo a Canarias: cómo pagar 25 euros y comprar por valor de 50

El Gobierno de Canarias ha anunciado oficialmente el lanzamiento de una nueva edición de los bonos consumo, una iniciativa destinada a dinamizar el comercio tradicional en el archipiélago.
El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, Manuel Domínguez, confirmó que los bonos saldrán a la venta al público el próximo 28 de abril.
Esta campaña cuenta con una dotación económica de 3 millones de euros, de los cuales 2.448.000 euros se destinan de forma directa a la bonificación de las compras.
El sistema permite que el consumidor aporte el 50% del valor del bono (25 euros), mientras que el Ejecutivo autonómico cubre la mitad restante, permitiendo realizar adquisiciones por un valor total de 50 euros.
Bonos consumo por islas
La gestión, realizada en colaboración con las Cámaras de Comercio de Canarias, ha establecido un reparto específico para garantizar el impacto en todo el territorio. La distribución de los bonos se ha configurado de la siguiente manera:
- Tenerife: 35.988 bonos.
- Gran Canaria: 35.456 bonos.
- Lanzarote: 8.195 bonos.
- Fuerteventura: 6.629 bonos.
- La Palma: 5.245 bonos.
- La Gomera: 3.453 bonos.
- El Hierro: 2.952 bonos.
Requisitos para los consumidores
Los usuarios interesados deberán ser mayores de edad y acreditar su identidad mediante el DNI en el momento de la adquisición y el canje. Cada persona podrá adquirir un máximo de 4 bonos por isla, lo que supone una inversión de 100 euros para obtener una capacidad de gasto de 200 euros.
Los bonos son nominativos e intransferibles, no admiten reembolso y solo pueden utilizarse de forma presencial en los establecimientos adheridos de la isla donde fueron comprados. No obstante, son totalmente compatibles con rebajas, descuentos y otras promociones vigentes en los locales.
Plazos para comercios y empresas
El proceso de adhesión de empresas comienza este 15 de abril. Pueden sumarse autónomos, microempresas y pymes que cuenten con un establecimiento físico abierto al público en Canarias. Los sectores incluidos abarcan desde electrónica, informática y telefonía hasta moda, juguetes y deportes.
Quedan expresamente excluidas de esta convocatoria las grandes superficies, grandes almacenes, cadenas de distribución alimentaria, administraciones públicas y entidades sin ánimo de lucro. El objetivo principal, según destacó Domínguez, es apoyar al comercio de proximidad, que representa la segunda actividad económica más importante de las islas.
¿Cómo se canjean los bonos consumo?
La campaña tendrá una duración de dos meses. Los establecimientos participantes tendrán un límite inicial de 5.000 euros en canjes, ampliable según el desarrollo del programa. Toda la operativa se centralizará a través de la plataforma web oficial: www.bonocosumoarchipielago.com.
Una vez validada la documentación justificativa de la venta, el Gobierno de Canarias se compromete a liquidar el importe a los comercios en un plazo máximo de 15 días. Esta agilidad administrativa busca garantizar la liquidez de los pequeños empresarios participantes en el programa.