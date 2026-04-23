Bulos a la carta: cómo los algoritmos y la inteligencia artificial están dinamitando la verdad y desmontando la democracia

La sede central de la Fiscalía General del Estado acogió este martes en Madrid la primera jornada del ciclo Comunicación institucional, redes e inteligencia artificial, un foro en el que la directora de Radiotelevisión Española en Canarias, Paqui Santana, en calidad de ponente, puso el foco en uno de los grandes desafíos del presente: la expansión de los bulos en la era digital.
En su intervención, titulada Comunicar en tiempos de bulos, Santana defendió que la desinformación no es un fenómeno nuevo, pero sí radicalmente transformado por la tecnología. “El algoritmo hace posible que te sirvan un menú de mentiras a la carta”, afirmó, subrayando que hoy los contenidos falsos no solo se difunden, sino que se diseñan específicamente para cada usuario .
Para contextualizar esta evolución, la periodista recordó episodios históricos como la manipulación informativa en la guerra hispano-estadounidense de 1898 o el célebre engaño del New York Sun sobre vida en la Luna en 1835. Sin embargo, incidió en que la gran diferencia actual es la personalización del bulo: “Antes uno elegía el periódico según sus convicciones; ahora el contenido viene fabricado según tus necesidades ideológicas” .
De la información al enfrentamiento
Santana advirtió de que los algoritmos han transformado el ecosistema informativo en un espacio fragmentado. “Te hacen el traje a medida en función de tu comportamiento en redes”, explicó, lo que genera “cámaras de eco y guetos de opinión” que refuerzan prejuicios y dificultan el diálogo social .
A su juicio, las redes sociales, lejos de convertirse en ágoras abiertas, han derivado en entornos de confrontación. “Encajan a los usuarios en bandos enemigos, haciendo que desaparezca la elaboración discursiva”, señaló, en referencia al deterioro de la democracia deliberativa.
La consecuencia es especialmente preocupante: la ruptura del consenso básico sobre la realidad. “Cuando no hay consenso sobre la cuestión pública, no hay espacio para la democracia”, afirmó con rotundidad .
Inteligencia artificial y control del relato
La directora de RTVE en Canarias fue más allá al vincular la inteligencia artificial con el control del discurso público. “No se puede controlar el discurso si hay consenso público”, sostuvo, advirtiendo de que la fragmentación informativa permite manipular percepciones colectivas.
En este proceso, destacó el papel de los algoritmos de engagement, que priorizan contenidos emocionales —“los que generan rabia, frustración o miedo”—, así como el uso de bots o identidades falsas para influir en la opinión pública. “No deberíamos permitir la falsificación humana para distorsionar el debate público”, defendió .
La verdad, en cuestión
Uno de los momentos más inquietantes de la conferencia llegó al abordar el futuro de la evidencia informativa. Santana cuestionó la fiabilidad de la imagen en un contexto de inteligencia artificial avanzada: “¿Cuánto le queda a la información visual para seguir siendo válida ante un tribunal?”, se preguntó.
También aludió a ejemplos concretos de manipulación del relato político y al uso de algoritmos en ámbitos sensibles como la justicia, citando sistemas como COMPAS, que evalúan el riesgo de reincidencia sin transparencia en sus criterios.
Agenda condicionada y fenómenos amplificados
Santana alertó además de que los medios han perdido parte de su capacidad para fijar la agenda pública. “Hoy no siempre decidimos sobre qué temas debe pensar la sociedad; la agenda viene condicionada por el algoritmo”, explicó .
Como ejemplo, mencionó fenómenos amplificados en redes sin un respaldo real en la sociedad, construidos —según dijo— mediante “ingeniería social” para alimentar determinados discursos. “Alguien o algo ha decidido que tu informativo va a amplificar lo que ellos quieren que amplifiques”, advirtió.
Medios públicos, último refugio
En este escenario, la periodista reivindicó el papel de los medios de comunicación públicos como garantes de la veracidad. “Cuando la cosa empeore, los medios públicos estarán entre los últimos refugios”, aseguró, defendiendo la necesidad de proteger su credibilidad frente a la desconfianza creciente .
Recordó además que RTVE cuenta con mecanismos de control como los Consejos de Informativos, la Defensora de la Audiencia o la unidad de verificación VERIFICA, e insistió en la importancia de reforzar estas estructuras.
Una advertencia final
Santana cerró su intervención con una reflexión de fondo sobre el momento actual: “Estamos asistiendo al desmontaje del mundo conocido”, afirmó, antes de rechazar la idea de una verdad relativa. “No hay una verdad a la carta para cada uno de nosotros”, concluyó .
La jornada celebrada en la Fiscalía General del Estado abre así un debate de calado sobre el impacto de la desinformación y la inteligencia artificial en la democracia, en un momento en el que instituciones, medios y sociedad se enfrentan al reto de preservar una esfera pública basada en hechos verificables.